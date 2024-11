Krönika: Då måste operatörerna skippa den fasta månadsavgiften

Hur viktig uppkoppling är har jag blivit påmind om flera gånger den senaste tiden. Våra mobilabonnemang skulle förlängas, staten skickar ut broschyren om när krisen eller kriget kommer och så var jag på besök i ett av Sveriges mest uppkopplade hus.

Det har talats framtidsvisionärt om att allt som kan kopplas upp kommer att kopplas upp. Men det är ett tag sedan nu. Det frenetiska talet om det smarta hemmet har kommit av sig lite. Ett tag släpptes mängder av smarta högtalare med Google Assistant, de här skulle vara sambandscentralen för det smarta hemmet, men sedan har väldigt lite hänt. Visst kan du styra belysning, rullgardin, bevakningskameror och termostater samt kontrollera energiåtgång och spara pengar på det här sättet om du vill, men genomslaget på riktigt bred front har vi inte sett.

Smartare med aktuell information

Anledningen till uppkoppling är att det tillför intelligens. Uppkopplingen ger prylar så väl som människor tillgång till aktuell information och den informationen kan om den används på rätt sätt förenkla och effektivisera.

När det gäller broschyren “Om krisen eller kriget kommer” handlar det inte så mycket om uppkoppling utan mer om hur du kan få viktig information när normala kommunikationsvägar ligger nere. Att ha powerbanks för att ladda telefonen vid längre strömavbrott och radio som drivs med vev, solceller eller batterier.

Mitt besök i ett av Sveriges mest uppkopplade hus handlade om uppkoppling i fredstid, hur helt enkelt uppkoppling är en förutsättning för en fungerande arbetsplats. Ska arbetsgivaren byta kontor är ju en av de första sakerna man kollar om det är bra mobiltäckning i lokalerna.

Besöket i det här huset arrangerades av en av de stora mobiloperatörerna. Kraftigt utbyggd inomhustäckning med 4G och 5G skulle göra det här till en attraktiv arbetsplats och göra att de som spenderade dagarna här skulle slippa strul med wifi och kunna använda samma blixtsnabba 5G-nät oavsett om de satt i konferensrummet i videomöte eller plockade med datorn ner i parkeringsgaraget för att fortsätta mötet på vägen därifrån. Sömlöst helt enkelt.

Baksidan av satsningen

Kruxet är ju dock att många av våra uppkopplade prylar inte har egen simkortplats, hur gärna operatören än skulle önska det för att kunna sälja fler abonnemang. Dessutom var inte alla de övriga operatörerna med på tåget i den här satsningen, så har du en annan operatör får du inte någon täckning utöver det vanliga.

Skulle alla våra prylar ha simkortplats skulle det med operatörernas prissättning i dagsläget bli en ekonomisk mardröm för konsumenter och företag, möjligen en önskedröm för operatörerna. De billigaste abonnemangen med 5G kostar ju idag kring 150 kronor per månad, även med den minsta datapotten.

Kommer jag hem och är ensam så vet jag att ungefär 15-20 enheter är uppkopplade till mitt wifi. Allt från tv-boxar till högtalare, datorer och mobiler, routers, klockor, surfplattor och den smarta vågen. Om abonnemang i varje pryl som kan ha det skulle vara en praktisk möjlighet måste operatörerna först skippa den fasta månadskostnaden per abonnemang och även då krävs wifi för att under överskådlig tid koppla upp alla prylar som inte kan använda mobilnätet direkt utan går via bluetooth, wifi eller liknande.

Att hålla allt som är uppkopplat fortsatt uppkopplat kommer nog alltid vara lite av ett virrvarr, men ändå allt mera viktigt.