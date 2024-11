Krönika: Så kan mobilbiljetter i kollektivtrafiken bli bättre

I somras gjorde jag en tågsemester genom Tyskland och Schweiz, och fick bekanta mig med många olika lokaltrafikbolag. Bäst var upplevelsen i Freiburg. Där uppmanades jag att installera appen Fairtiq.

När jag väl i appen hade registrerat betalmedel, ett Mastercard gick bra, möttes jag av ett extremt enkelt användargränssnitt. ett skjutreglage på skärmen som jag skulle dra i när jag klev på spårvagnen eller bussen för att checka in, och när jag klev av kunde jag dra i reglaget för att checka ut. Freiburgs lokaltrafik har givetvis olika taxor med zoner och dagsbiljetter, men appen såg till att jag fick den billigaste resan som gick med taxesystemet utifrån de positioner jag åkt mellan. Jag behövde inte sätta mig in i biljettsystemet, om jag reste tillräckligt för att den dagsbiljett skulle bli billigare än enkelbiljetter så blev mina resor under dagen konverterade till en dagsbiljett, automatiskt och i efterhand.

Nu till det bästa: Fairtiq fungerade inte bara i Freiburg, utan med 106 olika trafikbolag i Tyskland, Polen, Frankrike, Österrike, Danmark med flera. Fairtiq är alltså inte Freiburgs lokaltrafiks app, utan appen har ett avtal med den och annan lokaltrafik där de betalar dina resor i efterhand mot att de garanterar att allt ser rätt ut. Sedan håller Fairtiqs system reda på alla lokaltaxor så att det hela tiden kan hålla reda på det billigaste biljettpriset för dina resor. Och själv behöver jag alltså bara dra i ett skjutreglage för att köpa en resa.