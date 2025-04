Amazon uppges ha lagt ett bud på Tiktok

Amazon har lagt ett sent bud på att köpa hela TikTok, den populära videoappen, inför en deadline i april som kräver att appen separeras från sin kinesiska ägare eller riskerar att förbjudas i USA. Det uppger publikationen New York Times, var källor även konstaterar att Amazons bud inte tas på allvar av de inblandade parterna. Budet skickades via ett brev adresserat till vice president JD Vance och handelsminister Howard Lutnick.

Politiker från båda partier har uttryckt oro över appens kinesiska ägare och antagit en lag för att tvinga fram en försäljning. President Trump har dock skjutit upp lagens verkställande, trots att den har godkänts av Högsta domstolen, samtidigt som TikTok säger att företaget inte är till salu.

Amazon har tidigare försökt skapa en TikTok-liknande funktion, kallad Inspire, men den ansågs misslyckad och togs bort. En spekulation till varför Amazon skulle vara intresserade är att TikTok har blivit en viktig plattform för e-handel, där influensers ofta hänvisar till Amazon för produktköp.