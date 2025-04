Apptips: Jaga bästa loppisfynden

I takt med att våren gör sig allt mer påmind så börjar också allt fler av landets loppisar slå upp portarna för säsongen. Loppinell är en form av navigationsapp som har specialiserat sig på loppisar och second hand, och som syftar till att guida användare till second hand-butiker runt om i Sverige samt online. Appen erbjuder en kartfunktion som underlättar planeringen av loppisrundor och innehåller även en onlineguide över butiker inom second hand-segmentet.

Användaren kan dessutom skapa en personlig loppislista för att samla potentiella fynd, samtidigt som appens nyhetsflöde tillhandahåller tips och inspiration med fokus på återbruk. Lösningen är utformad för att underlätta för den som söker efter unika och hållbara köp.

Om du inte jagar fynd utan är en butiksägare inom second hand-marknaden kan du använda appen för att hjälpa fyndare att hitta rätt, och genom att gå med i "Loppinell-gänget" kan butiker öka sin synlighet i appen.

Loppinell finns till Android och till Ios.