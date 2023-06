Facebook kan öppna egen app-butik

I och med att EU har slagit fast det som kallas Digital Markets Act (DMA), den antitrustlagstiftning som kommer att tvinga plattform att tillåta distribution av appar via andra digitala butiker än den egna, kan det komma att ge Facebook en extra verksamhet inom EU. Facebooks moderbolag Meta ser nämligen möjligheten att låga Facebook agera som en app-butik, vilket rapporteras av publikationen The Verge.

Det är en talesperson för Meta som säger att man är intresserad av att hjälpa utvecklare att distribuera sina appar genom att ge Facebook-användare upptäcka och ladda ner appar direkt från Facebook istället för att behöva gå via App Store eller Google Play Butik. Utvecklare kan redan idag annonsera för sina appar via Facebook, men själva hanteringen och distributionen av apparna hanteras sedan via respektive officiella app-butiker. För att göra Facebook än mer attraktiv som appbutik för utvecklare säger man att man, i varje fall inte initialt, kommer att kräva någon procentandel av försäljningen utan att intäkter kommer att gå till utvecklarna.

Digital Markets Act förväntas träda i kraft under våren 2024.