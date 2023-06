Första tecknen på att Nothing kan ha en smart klocka under utveckling

Nothing vill bygga upp ett ekosystem av teknikprylar. De började med hörlurarna Ear 1 och släpper snart sin andra mobiltelefon Phone 2, efter att förra sommaren ha släppt sin första telefon, Nothing Phone 1.

Nu har det avslöjats att Nothing registrerat ett eget varumärke i Indien och att det namnet “CMF by Nothing” registrerat en produkt i kategorin Smartwatch. Det betyder inte säkert att Nothing har en klocka under utveckling eller ens att de kommer att släppa någon klocka, men det är en indikation.

Nothing när Mobil talat med represenanter för bolaget har varit hemlighetsfulla om vilka produktkategorier de tittar på och har inte bekräftat någon kommande ännu ej lanserad produkt, men bolagets grundare Carl Pei har på Twitter visat intresse för smarta klockor. I en tweet från tidigare i år meddelade han att han använt en Samsung Galaxy Watch 5 Pro, men inte funnit något riktigt användningsområde som han gillade, utan frågade sina följare vad de använder sina smartklockor till.

Ger sig Nothing in på smartklockeområdet kan vi nog räkna med att de gör det, givet samarbetet med Google och Qualcomm, med en Wear OS-baserad klocka, alternativt en enklare mer hälso- och träningsfokuserad fitnessklocka. Tillverkare av Wear OS-klockor har givet Googles och Samsungs täta samarbete och dominans haft svårt att göra avtryck och konkurrera med Galaxy Watch och Pixel Watch. Bland annat har dessa tillverkare fått versioner av operativsystemet betydligt senare än Google och Samsung.