Framtida Iphone kan få kantfria framsidor

Det är publikationen The Elec som går ut med att Apple ska ha gett Samsung Display och LG Display i uppdrag att utveckla en platt OLED-panel som helt saknar ramkant på samtliga av skärmens sidor, vilken i praktiken skulle innebära en skärm där framsidan enbart består av 100 procent skärm.

En sådan skärm lär komma att ta lång tid att utveckla, så kantfria enheter lär ligga flera år in i framtiden. En av utmaningarna är att lyckas göra en tunnare så kallad thin-film encapsulation (TFE), som skyddar mot fukt och skadliga ämnen, utan att det påverkar hur mycket skärmen tål. Det lär även behöva utvecklas en bättre inbyggd frontkamera (Under Display Camera eller UDC) som är tillräckligt bra för att uppfylla Apples höga krav på sina kameror. Det finns idag inte heller någon teknik för att utveckla en skärm med infrarödbaserad ansiktsavläsning placerade under skärmen, vilket är nödvändigt för iPhones Face ID-funktion.

Troligtvis kommer en sådan kantlös skärm inte att bli aktuell förrän tidigast med Iphone 17.