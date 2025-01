Google backar förbi milstolpe

Google är fortyfarande giganten när det gäller söktrafik, men nu har siffrorna börjat peka neråt. Det är analysföretaget Statcounter som uppvisar statistik att Google under det sista kvartalet 2024 låg på under 90 procent av söktrafiken under alla tre månaderna. Närmare bestämt låg siffrorna på 89,34 procent i oktober, 89,99 procent i november och 89,73 procent i december. Det har inte hänt sedan första kvartalet 2015. Närmaste konkurrent är Microsofts Bing som har en bit kvar innan de kan klassas som ett riktigt hot då Bing låg på 4 procent och Yandex på 2,55 procent.

I Sverige blev siffrorna aningen annorlunda, här stannade Google på 90,63 procent under kvartalet, medan Bing hamnade på 6,5 procent och Dockduckgo på 1 procent.

Siffrorna omfattar både datorer, mobiler, surfplattor och konsoler.