Google förlänger tiden för Fitbit-flytt

Fitbit har förlängt tidsfristen för att användare ska byta från sina Fitbit-konton till Google-konton. Den nya deadlinen är satt till den 2 februari 2026, istället för under 2025 som tidigare planerat. Användare som inte genomför bytet före detta datum förlorar tillgång till Fitbit-plattformen, och deras konton samt hälsodata kommer att raderas. Byte till Google-konto kan göras via Fitbit-appen under inställningarna.

När du flyttar ditt Fitbit-konto till ett Google-konto kommer all din tidigare Fitbit-data att överföras, inklusive aktivitetsdata, hälsomätningar och inställningar. Under migreringsprocessen får du möjlighet att granska och göra ändringar i den data som ska överföras. Efter överföringen kan du hantera din Fitbit-data via Google-kontots inställningar och Fitbit-appen.

Google har också sagt att man inte kommer använda Fitbit-användarnas hälsodata för Google Ads.