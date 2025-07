Google skriver under EU:s AI-uppförandekod

Google har meddelat att företaget kommer att skriva under EU:s frivilliga ramverk för artificiell intelligens, kallat General Purpose AI Code of Practice. Syftet med ramverket är att underlätta för europeiska medborgare och företag att snabbt få tillgång till säkra och högkvalitativa AI-verktyg. Enligt Google kan en bred och snabb utrullning av AI-tjänster bidra till att öka Europas BNP med upp till åtta procent per år, motsvarande cirka 1,4 biljoner euro, fram till 2034.

EU:s AI-förordning, som antogs 2024, införs stegvis fram till 2031 och ställer krav på riskbedömningar, transparens och ansvarsutkrävande för AI-system. Google är dock fortfarande kritiska och varnar för att vissa delar av regelverket, exempelvis avvikelser från upphovsrättslagstiftningen, långa godkännandeprocesser och insynskrav som kan blottlägga företagshemligheter, riskerar att bromsa Europas AI-utveckling.

Företaget lovar att samarbeta med EU:s AI-kontor för att koden ska vara proportionerlig och följa teknikens snabba utveckling.