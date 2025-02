Hemmabygge kombinerar Apple och Nokia

En användare på Reddit som kallar sig OceanDepth95028 har plockat fram en gammal Nokia Lumia 1020 och gett den nytt liv med hjälp av Ios. Nu handlar det dock inte om att köra Ios istället för Windows på en Lumia 1020, istället handlar hemmabygget om att delar från en Iphone SE 3 har monterats i ett Lumia 1020-chassi. Kreationen har fått namnet NokiApple LumiPhone 1020 SE.

Arbetet har dock varit mer omfattande än att bara byta chassi, utan även om att bland annat fungera med en fingeravtrycksläsare på mobilens baksida, lägga till en anpassad SIM-kortplats, få en Lightning-port att se ut som en mikro-USB-port, samt flytta en del knappar för att passa i Lumia-chassit.

Det färdiga resultatet funderar fullt ut som en Iphone SE 3 med stöd för 5G och uppdateringar av operativsystemet via OTA (Over The Air). De enda som enligt konstruktören inte fungerar är betalningar via Apple Pay samt trådlös laddning.