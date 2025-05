Mozilla pensionerar klassiska Pocket

Mozilla har meddelat att tjänsten Pocket kommer att läggas ner. Tjänsten stängs officiellt den 8 juli 2025, och användare har fram till den 8 oktober samma år på sig att exportera sina sparade artiklar och webblänkar.

Pocket, som ursprungligen lanserades år 2007 under namnet Read It Later av Nathan Weiner, bytte namn till Pocket fem år senare. Mozilla köpte tjänsten år 2017. Tjänsten har använts för att spara och kategorisera webbinnehåll, framför allt artiklar, och har hjälpt användare att enkelt överföra material mellan mobil och dator.

Enligt Mozilla beror beslutet om nedläggning på att webbvanorna har förändrats samt att företaget vill lägga fokus på projekt som bättre matchar dagens behov.