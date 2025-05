Nothing börjar flagga för Nothing Phone 3

Brittiska Nothing har nyligen publicerat ett tweet bestående enbart av siffran "3", vilket tolkas som en signal om företagets nästa flaggskeppsmodell, Nothing Phone 3. Företagets VD har bekräftat att lanseringen sker under tredje kvartalet 2025, sannolikt mellan juli och september, samt att den ska erbjuda ”banbrytande innovationer inom användargränssnittet”. Nothing Phone 2 lanserades i juli 2023, så det är möjligt att uppföljaren kan dyka upp redan i juli 2025.

Under året har företaget redan lanserat modellerna Phone 3a, Phone 3a Pro och CMF Phone 2 Pro. Nothing Phone (3) förväntas sitta högre i prisklass och kan komma med nya innovationer som ett AI-drivet ekosystem och ett utvecklat användargränssnitt, vilket liknar koncepten som presenterades med tidigare modeller.

Specifikationer och ytterligare detaljer har ännu inte avslöjats, men fler uppdateringar förväntas när lanseringen närmar sig.