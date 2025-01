Nothing Phone 3 avslöjad som nytt flaggskepp

Nothing har haft för vana att satsa på mellanklassegmentet med sina Nothing Phone. Nu verkar det dock som att företaget tänker satsa på sitt första riktiga flaggskepp: Phone 3. Informationen kommer från ett internt mejl skrivet av företagets grundare och VD, Carl Pei, som delats av läckaren Evan Blass via publikationen GSMArena.

Enligt mejlet kommer Phone 3 att introducera "banbrytande gränssnittsinnovationer" och blir Nothings första enhet med AI-baserade funktioner. Pei konstaterar också att företaget har utökat sina team för kamerahårdvara och -mjukvara med hela 50 procent, vilket tyder på en stor satsning på avancerad bildbehandling och artificiell intelligens.

Enligt informationen är planen att Nothing Phone 3 ska presenteras under första kvartalet 2025, plus att Nothing även förväntas introducera Phone 3a och Phone 3a Plus under 2025, vilket antyder en bredare produktstrategi för att nå olika marknadssegment.

Annons

Vilka specifikationer, banbrytande gränssnittsinnovationer och AI-funktioner det handlar om återstår dock att se.