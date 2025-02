Nothing Phone 3a går tillbaka till Snapdragon

Den 4 mars kommer den brittiska mobiltillverkaren Nothing att presentera Nothing Phone 3a. Det förväntas handla om en standard Nothing Phone 3a och en Nothing Phone 3a Pro, där den senare ryktas ersätta Phone 2a Plus.

Hittills har man bara visat upp Glyph-gränssnittet och en dedikerad knapp med okänd funktion, men nu har man officiellt även gått ut med att Nothing Phone 3a-serien använder sig av Qualcomm Snapdragon-processorer. Man säger däremot inte vilken Snapdragon det handlar om, men troligtvis handlar det om Snapdragon 7s Gen 3, eftersom logotypen Nothing visar upp matchar den som Qualcomm använder för den modellen.

Företagets VD Carl Pei har tidigare sagt att Nothing Phone 3a kommer att ha en 25 procent snabbare CPU och en 72 procent snabbare GPU jämfört med Phone 2a Plus.

De två tidigare modellerna, Nothing Phone 2a och 2a Plus, använde sig som bekant av Mediateks processorer Dimensity 7200 Pro respektive Dimensity 7350 Pro.