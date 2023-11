Nothing släpper Imessage – tillgängligt i Android-appen Nothing Chats

Annons

Med appen Nothing Chats erbjuder tillverkaren möjlighet att skicka Imessage direkt från en Android. Appen ger dig en rad olika Imessage-funktioner som läskvitton, gruppmeddelanden, bilder och video i hög upplösning samt stöd för RCS. Röstinspelningar och funktion så du ser när den andra personer skriver finns vid lansering. Fler funktioner ska tillkomma, som läskvitton och meddelandereaktioner.

Bakgrunden, berättar Nothing-grundaren Carl Pei, är att bolaget sett att en majoritet som använder Nothings hörlurar Ear One är Iphone-användare. Trots detta, att de som Carl Pei tolkar det gillar Nothings design, är det främst de som redan är Android-användare som vågar ta steget över och byta till Nothing Phone 2. Stödet för Imessage ska enligt Carl Pei förhoppningsvis locka fler.

Nothing illustrerar sin nya Imessage-funktion.

Appen Nothing Chats släpps i Google Play fredag den 17 november efter att ha testats under en period som beta. öppen är framtagen tillsammans med Sunbird som har en egen fristående tjänst som just erbjuder Imessage för valfri Android-telefon.Nothing CHats är dock exklusivt tillgänglig för Nothing Phone 2. På Mobil har vi så klart testat Sunbird och det testet hittar du här.