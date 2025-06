Test: Honor Magic V3 – Klasskillnad

Betyg Honor Magic V3 Telefoni & Data 9/10 Media & Skärm 9/10 System & program 8/10 Användarupplevelse 8/10 Material & kvalitet 8/10 Totalbetyg 84% Sju års uppdateringar Tunn och smidig, få kompromisser Snabbladdning Skärmarna Kamerorna Lite svag batteritid Dyr

Det är lätt att direkt hitta tydliga innovationer som Honor Magic V3 ger oss. Den tunna designen gör till exempel att jag har svårt att se hur en usb-c-laddkontakt ens får plats. Det har krävts speciallösningar för att måtta in den och trots denna tunna design har telefonen till exempel trådlös laddning, snabb trådad laddning, bra prestanda och en klart imponerande uppsättning kameror liksom generös batterikapacitet, alla saker vi annars hade kunnat gissa att de skulle kompromissa bort för att uppnå det tunna formatet.

Tunn!

Inte bara skryt

Honor Magic V3 är alltså inte bara en prestigeprodukt som vill visa hur tunn en mobiltelefon kan bli, utan en verkligt fulländad skapelse, till utseende såväl som sett till funktion. Förutom att det tunna formatet är en imponerande ingenjörsbedrift så har det rent praktiska fördelar. Honor Magic V3 är helt enkelt i hopvikt format inte större eller tjockare än många helt vanliga, ovikbara telefoner. Det här gör att den gör sig av med den största nackdelen vikbara telefoner dragits med. Honor Magic V3 är oslagbar att använda i hopfällda läget eftersom den då fortfarande är tunn och smidig.

Honor har sitt ursprung i Huawei men har varit borta från den svenska marknaden i några år. De har löpande släppt telefoner och utvecklats självständigt, men det är först nu telefonerna som släppts finns tillgängliga här i Sverige. Den telefon jag testar nu släpptes ju till exempel i Europa redan hösten 2024. Som fristående tillverkare har Honor numera lokal service i Sverige för eventuella garantiärenden, de lovar sju års Android- och säkerhetsuppdateringar och de har en rad olika mjukvarulösningar i telefonen som gör att jag tänker, jaha varför gör inte fler tillverkare så här.

Arv från Huawei

När jag börjar använda telefonen kan jag konstatera att Honor har det mesta du kan förvänta dig. Grunden är så klart Android 15 och Honor har sitt eget skal ovanpå det, Magic OS, med tydliga arv från det vi minns Huawei haft i sina telefoner. Appen Honor Hälsa liksom BIldgalleriet och startskärmen har tydliga likheter med vad Huawei erbjöd. Just startskärmen visar som standard alla appar direkt, men i inställningarna kan du välja att ha en applåda med alla appar samlade istället och bara visa utvalda genvägar på startskärmen, det är en smaksak. Vi ska poängtera att Honors telefoner har full Google-tillgång och Googles alla appar. Jag skapar ett eget Honor-konto när jag kör igång och det styr de unika tjänsterna, bland annat hur din telefon kan samverka med andra enheter. Just eftersom Honor är så nya i Sverige är kanske chansen att du har flera Honor-enheter än så länge inte överhängande, men jag som testar flera olika just nu märker snabbt att en enhet utan att jag behöver röra ett finger, mer än att tacka ja, kan använda den andras internetuppkoppling, att jag kan kopiera och klistra in mellan enheter, ha koll på samtal, aviseringar och annat. Honor-kontot gör även att jag kan synka till exempel anteckningar mellan flera olika enheter.

Ser vi till anledningen att över huvud taget ha en vikbar telefon, möjligheten att använda den inre, vikbara skärmen till max för nöje eller produktivitet så är multitasking en viktig del i det. Här har Honor en lite egen lösning som skiljer sig från den ikonrad i botten som Samsung Galaxy Z Fold och Googles Pixel 9 Pro Fold har. Resultatet är dock i praktiken snarlikt. Med Honor Magic V3 kan du med en kombination av gester, val i respektive appfönster och genom att dra in en meny med ikoner från sidan starta två appar i delat fönster samt över dessa två dra ut flytande fönster som du kan storleksförändra efter tycke och smak.

Innovation och lärt från mästaren

När vi tittar på kamerorna och då speciellt de bilder som de presterar märks även här arv från Huawei. I den mening att bilderna blir bra, för Huawei var ju på sin storhetstid klart ledande inom mobilfoto. Den facklan har Honor fört vidare och jag märker det genom naturligt skärpedjup, fin färgåtergivning och dynamiskt omfång samt exakt autofokus som gör det lätt att ta bra bilder såväl som video. Magic V3 klår inte de bästa kameramobilerna, varken Honors eller andra tillverkare, men det här är ju också en vikbar telefon som i den kategorin är bäst på det mesta. En av förutsättningarna för att kunna göra telefonen så tunn är att baksidan istället för i glas är gjord i glasfiber, här finns trots slimmad design stöd för såväl snabbladdning mångdubbelt snabbare än jämförbara konkurrenter har plus stöd för både trådlös laddning och omvänd trådlös laddning när du vill ladda ett headset, en klocka eller en annan telefon.

Med tanke på hur innovativ den här telefonen är på många punkter blir det spännande när produktfamiljen tar nästa steg, troligen i slutet av sommaren och då ska Sverige vara med som en prioriterad marknad från start.

Frågor och svar:

Hur tålig är den?

Baksidan ska vara tåligare än glas och är med sitt glasfibermaterial en av hemligheterna till att telefonen är så tunn. IP-klassningen är IPX8 vilket innebär fuktskydd men inte smuts, så den är steget efter Google och Samsung på det området.

Hur känns den i handen?

Baksidans material ger telefonen en påkostad, sofistikerad look och känsla. Och tunnheten gör underverk när du ska droppa telefonen i fickan eller använda den yttre skärmen.

Speciallösnng för att usb-c-porten ens ska få plats

Prisvärd?

Alla vikbara idag är dyra, Honor likaså, och det är nog svårt att rent faktiskt räkna hem mervärde i paritet med priset, men vill du unna dig en vikbar telefon av den här typen så är Honor V3 det mest nyskapande du kan hitta idag.

Ett alternativ

Den vikbara i det här formatet som hittills övertygat oss mest är Oneplus Open men den säljs inte längre och hade bara begränsad distribution när den kom. GIvna kombatanter är Samsung Galaxy Z Fold 6 och Google Pixel 9 Pro Fold och då är PIxel den klart dyraste.

Kameraexempel

Bra färgåtergivning och dynamsikt omfång, snabbt och exakt autofokus, riktigt bra kameror.

