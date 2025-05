Vi förklarar: Det här är passkeys

Man kan och vi ska tala om öppna och slutna kryptonycklar och att förenkla för användaren, men det enklaste sättet att förklara för svenska användare vad passkeys innebär är att det fungerar som Mobilt Bank ID. Bank ID använder en annan teknisk lösning än passkeys men principen känner vi igen. Precis som med BankID skapar vi en passkey som vi skyddar med en pinkod eller biometrisk inloggning (fingeravtryck eller Face ID), och som vi sedan använder till att legitimera oss på alla möjliga ställen. Och framför allt, det finns bara ett exemplar av ditt mobila Bank ID, det ligger i din telefon och kan inte flyttas därifrån, du måste skapa ett nytt Bank ID om du blir av med eller byter din telefon.

Fördelarna med Bank ID och passkeys jämfört med att ha ett användarnamn och lösenord är flera. För det första behöver du inte komma ihåg olika användarnamn och lösdenord till olika sajter, det räcker med pin-koden till din nyckel och inte ens det om du loggar in med fingeravtryck eller ansiktsigenkänning. För det andra kan ingen logga in i ditt namn bara genom att komma åt ditt lösenord. Även om de skulle få tag på pin-koden till ditt mobila Bank ID behöver de ju även själva telefonen med Bank ID:t på för att kunna logga in, och har du blivit av med den kan du enkelt spärra ditt Bank ID och göra pinkoden värdelös för tjuven.

