Nu kan Garmin synkronisera att göra-listor

Garmin introducerar den nya appen ComingUp, som erbjuder integration med tredjepartsappar som Google Tasks, Todoist och Microsoft To Do. Via ComingUp kan användare skapa, redigera och markera uppgifter som slutförda direkt från sin smartklocka. Den har även stöd för klockornas inbyggda tangentbord och visar notiser vid deadlines.

Appen är kompatibel med flera av Garmins senaste smartklockor Tactix 8, Descent G2, Fenix 8, Vivoactive 5 samt en rad olika Forerunner och Marq-modeller. ComingUp finns nu att ladda ner i Connect IQ-butiken, och där finns också en komplett lista med kompatibla modeller.