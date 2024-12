Nytt bakslag för Tiktok

En federal appellationsdomstol fastställde den lag som kommer att förbjuda Tiktok i USA om dess kinesiska moderbolag inte säljer sin andel i appen. Det innebär ytterligare ett bakslag för den populära videotjänsten i sin kamp mot den federala regeringen.

Det var tidigare i år som den avgående president Biden undertecknade en lag som gav Tiktok nio månader på sig att bryta banden med ByteDance eller förlora tillgången till appbutiker och webbhotellstjänster i USA. Lagförslaget kommer att träda i kraft den 19 januari, med möjlighet till en engångsförsening på 90 dagar som beviljas av presidenten om en försäljning är pågående.

Tiktok gick till domstol med argumenten att inte är ett kinesiskt företag och menar att lagen strider mot yttrandefriheten. Domstolen avfärdar dock argumentationen med motiveringen att staten agerar för att skydda amerikanska medborgares information från utländsk insamling.

Den var en panel med tre domare från U.S. Court of Appeals for the District of Columbia Circuit som enhälligt gick på justitiedepartementets linje och avböjde att granska framställningen om lättnad från Tiktok och Bytedance, dess kinesiska moderbolag, och sa att lagen är konstitutionell.

Domarna kom fram till att de delar av lagen som Bytedance har rätt att ifrågasätta, det vill säga bestämmelserna om Tiktok och dess relaterade enheter, överlever konstitutionell granskning”, skrev domare Douglas Ginsburg i majoritetsutlåtandet.