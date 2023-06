Oneplus Fold kan snart komma till Sverige – "presenteras i augusti"

Oneplus har en längre tid lockat med sin första vikbara mobil och pratat om tredje kvartalet i år. Nu har läckaren Yogesh Brar gått ut med informationen att Oneplus kommer att presentera sin vikbara Oneplus Fold vid ett evenemang i New York under den första halvan av augusti. Oneplus Fold ska dessutom komma att ha en internationell lansering, så den kan komma att dyka upp i Sverige via officiella kanaler.

Enligt tidigare rykten kommer Oneplus Fold att erbjuda en Snapdragon 8 Gen 2 tillsammans med 16 gigabyte arbetsminne och 512 gigabyte lagring. Batteriet ska komma att ligga på 4800 mAh med stöd för 80W-laddning.

När det gäller skärmarna påstås det att Fold kommer att få en intern 8-tumsskärm med QHD+-upplösning tillsammans med en yttre 6,5-tumsskärm där båda kommer att ha stöd för 120Hz.