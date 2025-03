Rekordmånga har redan deklarerat digitalt – trots it-attack

Skatteverket meddelar att rekordmånga valde att deklarera redan under det första dygnet efter att portarna slogs upp. Efter bara ett dygn hade 1422000 personer godkänt och lämnat in sin deklaration, vilket är 8000 fler än förra året då 1414000 skickade in deklarationen första dygnet.

Enligt Skatteverket är det totalt 8,4 miljoner personer som deklarera i år, och den som inte behöver göra ändringar eller tillägg utan bara behöver godkänna sin deklaration kan göra det senast den 2 april för att få eventuell skatteåterbäring redan den 8-11 april.

Det var dock inte ett problemfritt första dygn vilket både deklarerande besökare och Skatteverket fick erfara. Detta på grund av en överbelastningsattack som både påverkade möjligheterna att logga in och andra e-tjänster.

I ett pressmeddelande säger Peder Sjölander, IT-direktör på Skatteverket, att “Vi har en bra organisation för att möta den här typen av attacker, men tyvärr innebär det idag att vi ändå har haft störningar i våra e-tjänster.” Attacken, eller attackerna, påverkar dock inte innehållet vare sig på på Skatteverket.se eller i tjänsterna.