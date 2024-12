Samsung inleder betatestning av One UI 7 - Här är nyheterna

Galaxy S24 är först ut i betatestningen av One UI 7.

Samsung meddelar nu att man idag inleder betatestningen av gränssnittet One UI 7 som baserar sig på Android 15. Enligt företaget ligger fokus för One UI 7 på att integrera olika AI-baserade funktioner i hela gränssnittet för att skapa en AI-plattform som ska kännas naturlig och intuitiv.

Knox Matrix är en uppdaterad version av Samsungs säkerhetsfunktioner som får en egen instrumentpanel. Här kan du se säkerheten inte bara för din mobil utan även för andra anslutna smarta enheter som TV-apparater och vitvaror. Du kommer också kunna skapa och hantera passkeys för åtkomst till dessa enheter.

Det kommer också att finnas fler möjligheter att utöka säkerheten, till exempel genom att blockera 2g-anslutningar, förhindra automatisk återanslutning till publika wifi-nät och möjlighet att ta bort platsdata från bilder du delar. Du kan också blockera filåtkomst via USB, till exempel när du laddar mobilen på offentlig plats.

Till de nya stöldskyddsfunktioner som kommer med Android 15, som att telefonens skärm låses om den uppfattar det som att någon just tagit den och dragit, har Samsung adderat ytterligare ett lager. Du kan behöva biometrisk information (fingeravtryck eller ansikte) för att ändra viktiga inställningar på okända platser, och ibland aktiveras en fördröjning på en timme för att hindra snabba ändringar av säkerhetsinställningar.

Möjligheterna att betatesta One UI 7 inleds med Galaxy S24-serien i Tyskland, Indien, Korea, Polen, Storbritannien och USA. Den skarpa versionen av One UI 7 lanseras med de kommande Galaxy S-enheterna under första kvartalet 2025. Uppgraderingen kommer sedan att rullas ut gradvis till andra Galaxy-enheter.