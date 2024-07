Samsungs One UI 7 kan ge satellitkommunikation

Allt fler mobiltillverkare börjar erbjuda olika former av kommunikation via satellit, och det verkar som att även Samsung kommer att göra det i den kommande Android 15-baserade versionen av sitt gränssnitt One UI 7. Funktionerna verkar dock komma med en hake.

Det är publikationen Android Authority som har upptäckt programkod i några av Samsungs appar pekar på den kommande funktionaliteten.

I Samsungs Emergency SOS version 15.5.00.14 finns till exempel information att om du ringer räddningstjänsten när du är utom räckhåll eller inte är ansluten till ett mobilnät, ansluts man via satellit för att kunna skicka ett nödmeddelande. Även själva telefon-appen version 15.2.80 har referenser till att kunna skicka meddelanden via satellit.

Det är dock meddelande-appen Samsung Messages version 15.5.10.39 som innehåller den mest intressanta haken i sammanhanget. Den informerar nämligen att Samsung-användare måste använda Google Messages som standard för satellit-sms och Samsung Messages stöder inte funktionen, i varje fall inte initialt. Inte ologiskt eftersom det är Google som bygger in funktionaliteten i Androd 15, men det återstår att se i vilken omfattning Samsung kommer kunna använda dem i sina egna appar.