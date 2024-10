Sänkta priser: Mobilabonnemang har blivit billigare

Post- och telestyrelsens (PTS) har publicerat en rapport om prisutvecklingen i Sverige för bredbands- och mobilabonnemang, och den visar att priserna går åt olika håll.

Enligt rapporten har medianpriset för mobilabonnemang minskat från 282 till 259 kronor per månad under perioden 2018 till 2023. Abonnemang med 100 gigabyte data har sett en liten prisökning, medan priserna för abonnemang med 5 gigabyte och obegränsad data har sjunkit.

När det handlar om abonnemang som inkluderar 5G är de något dyrare än abonnemang utan 5G. För abonnemang med lägre datamängder är priset 25 till 30 procent högre med 5G, medan alla abonnemang med obegränsad data inkluderar 5G.

Till skillnad från mobilabonnemangen har medianpriset för fast bredband gått upp. Det vanligaste fasta bredbandsabonnemanget (100/100 megabit per sekund) var 399 kronor per månad år 2023. Detta pris har ökat mer än inflationen i Sverige under perioden 2021–2023, från 313 till 399 kronor, efter att ha varit stabilt under flera år.

Däremot har priserna för de snabbare fasta bredbandsabonnemangen (1000/1000 Mbit/s) sjunkit mellan 2022 och 2023. Medianpriset har minskat från 699 till 603 kronor per månad.

Priserna för fristående mobila bredbandsabonnemang har däremot varit relativt stabila under de senaste fem åren. För abonnemang med obegränsad datamängd var medianpriset 449 kronor per månad år 2023.