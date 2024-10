Tap to Pay lanserad i Sverige

Apple har idag börjat erbjuda sin funktion Tap to Pay på Iphone i Sverige, samt i Irland, Rumänien, Tjeckien och Österrike. Tjänsten gör det möjligt för handlare att ta emot kontaktlösa betalningar direkt på en Iphones utan behov av extra utrustning eller betalterminaler. Kunder kan enkelt “blippa” sina telefoner eller kort mot en Iphone med en kompatibel Ios-app som utfärdats av en betalningspartner. I Sverige kan användare dra nytta av appar som Stripe, Zettle by Paypal, Surfboard Payments och Nexi för att nyttja Tap to Pay-tjänsten. Från kundens synvinkel fungerar Tap to Pay med kort från bland annat American Express, Discover, Mastercard och Visa.

Den nya funktionen fungerar med iPhone XS eller senare och kräver att man använder en kompatibel Ios-app från en betalningspartner för att kunna genomföra transaktionerna.