Tiktok introducerar gruppchattar

TikTok introducerar en ny funktion som tillåter användare att skapa gruppchattar direkt i appen, där de kan interagera med upp till 32 deltagare samtidigt. För att starta en gruppchatt kan användare antingen gå via sin inkorg eller dela ett videoklipp för att bjuda in andra.

Inbjudningar kan bara skickas bjuda in följare som även den som bjuder in till gruppen följer. För att skydda yngre användare, kan inte personer 13 till 15 år läggas till i gruppchattar, medan de som är 16 eller 17 år gamla måste följa personen som bjuder in och minst en annan person i chatten för att kunna delta.

Dessutom har TikTok lanserat möjligheten att använda “stickers” i privata meddelanden, vilket ger användarna möjlighet att göra sina konversationer mer levande.