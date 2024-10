Test: Apple Iphone 16 Pro – Det bästa från Apple

Betyg Apple Iphone 16 Pro Telefoni & Data 9/10 Media & Skärm 9/10 System & program 8/10 Användarupplevelse 8/10 Material & kvalitet 9/10 Totalbetyg 86% Skärmen Prestanda Material och kvalitetskänsla IOS och integrering med Apples andra produkter och tjänster Flera funktioner saknas, som AI och satellitkommunikation Priset, dyr Batteritid och laddhastighet

Vill du ha det bästa i form av Iphone så är det de här, Iphone 16 Pro och Iphone 16 Pro Max du ska välja. Jämfört med basmodellerna i Iphone 16-serien tillkommer här framförallt bättre zoomkameror, bättre skärm med snabbare uppdatering, always on display och ramen av titan.

En till ny knapp

Helt nytt i den här telefonen, och i resten av Iphone 16-serien, är kamerareglaget som är en fysisk touchknapp på sidan. Jag råkar flera gånger när jag nyss fått telefonen komma åt den knappen av misstag när jag bara lyfte upp telefonen, men efter att ha ställt in den så att dubbeltryck istället för enkeltryck skulle starta kameran slipper jag det problemet. Väl med kameran igång kan jag på den här knappen välja olika lägen direkt genom att klicka och svepa. Det tar en stund att vänja sig, men kan vara ett sätt att enklare sköta inställningarna utan att behöva byta grepp.

Förra året introducerades snabbknappen i Iphone Pro-modellerna, den som ersatt reglaget för tyst läge och på engelska kallas action button. Den finns fortfarande kvar här i Iphone 16 Pro och fungerar som en genväg till funktioner som du väljer själv. Det kan vara till exempel att aktivera ficklampan, byta till fokusläget “Stör ej”, hitta din Apple Watch eller någon av en lång rad andra funktioner. Det går fortfarande att välja “Tyst läge” om du vill det, eller att knappen inte ska göra något alls.

Tåligare och lite större

Ser vi i övrigt till det yttre är Iphone 16 Pro gjord med ett tåligare skärmglas, 50 procent tåligare än det ceramic shield som introducerades i Iphone 12 för fyra år sedan. Ramen är gjord i titan med en inre struktur av aluminium. Laddkontakten är ju i Iphone numera usb-c och Apple skryter med att batteritiden i Iphone 16 Pro är bättre än någonsin. Det finns dock fortfarande förbättringspotential. I början när jag använder telefonen och just fört över appar, bilder och allt annat från en äldre Iphone tar så klart mycket systemkapacitet i anspråk för att hantera det. Jag väntar därför en vecka innan jag mer systematiskt utvärderar batteritiden. Med sparsamt användande så klarar då telefonen från halv sju på morgonen till halv sju på kvällen innan den behöver laddas. Det är alltså svårt att få ut en hel dags batteritid utan att stödladda under dagen.

På en halvtimme laddar jag sedan batteriet från 0 till 45 procent med Apples laddare och på en timme hinner batterikapaciteten upp till 79 procent. Det här är en förbättring jämfört med tidigare år, men fortfarande långt efter många telefoner på Android-sidan. Som de flesta tillverkare idag skickar inte Apple med någon laddare i paketet, utan en usb-c-laddare om du inte redan har en lämplig med tillräcklig kapacitet får du alltså köpa till själv.

Med skärmen i Iphone 16 Pro blir det tydligt att det Apple erbjuder är en kombination av hårdvara och vad mjukvaran gör möjligt. Skärmen är ljusstark och skarp och har stödet för snabb uppdatering som introducerades för några år sedan. Det gör att skärmbilden kan uppdateras upp till 120 gånger per sekund vilket gör att animationer och scrollning i appar flyter på bra utan att hacka eller visa tecken på rörelsoskärpa. Det här gör också att vi har stöd för aktiv låsskärm, så att du utan att batteriet förbrukas onödigt snabbt kan se tid, notiser, och annan information i skärmen även när den är inaktiv. Det tack vare att skärmuppdateringen då går ner till så lite som en uppdatering per sekund.

Skärmstorleken i Iphone 16 Pro är lite större än i förra årets 15 Pro, men som så mycket annat är det något du egentligen märker först när du lägger de båda telefonerna bredvid varandra och inget som fundamentalt förändrar upplevelsen. Kommer du från en äldre Iphone är den dynamiska ön i toppen av skärmen, där till exempel musiken som spelas, pågående navigering, eller taxin du väntar på kan åskådliggöras och därmed ge dig koll utan att du måste växla mellan flera appar.

Inte alltid självklart och enkelt

Idag är Iphone och dess IOS 18 fullbelamrat med funktioner. Många år av uppdateringar har gjort det en gång så avskalade systemet där Apple bestämde och begränsade mycket till istället ett väldigt anpassningsbart och ibland till och med rörigt system. Det här är inte något större problem för den som är van, men visst finns det exempel där gränssnittet kunde bli enklare. Ett exempel är det nya kontrollcentret som delats upp i flera skärmbilder. Tanken med kontrollcentret är ju att du ska ha snabb och enkel åtkomst till ett fåtal av de vanligaste inställningarna. Tysta ljudet, öka skärmljusstyrkan, sätt ett alarm eller aktivera flygläge.

Du sveper ner från övre högra delen av skärmen och sveper numera vidare flera gånger för att komma till nästa skärm. Här måste jag dock hålla tungan rätt i mun och pricka rätt med fingret för eftersom första skärmen är fullbelamrad med reglage händer det flera gånger att jag istället för att svepa till nästa skärm, kommer åt något reglage så att jag till exempel maxar volymen eller av misstag aktiverar någon funktion.

Ett annat exempel är möjligheten att du genom ett tryck i skärmens övre kant i ett svep kan scrolla längst upp på en webbsida från botten. Sedan den dynamiska ön tog plats i toppen på skärmen är det väldigt lite utrymme kvar att trycka på och det händer att jag istället kommer åt den dynamiska ön, särskilt om den är aktiv och jag till exempel spelar musik, så att den då istället expanderas och gör något jag alls inte hade för avsikt att orsaka.

Vad vi blir utan

Har du hängt med i mobilnyhetsflödet de senaste åren vet du att det är en rad funktioner i Iphone som vi i Sverige blir utan. Den senaste tiden har mycket handlat om AI och Apple Intelligence som Apple kallar möjligheterna att till exempel sammanfatta notiser, mejl, webbsidor och meddelanden, bearbeta bilder med AI, generera emojis, få förbättrad röstassistent och så vidare. Inget av detta finns tillgängligt för oss i Sverige, det eftersom Apple valt att utesluta EU-länderna när de här nyheterna släpps och dessutom finns Apples AI där det släpps ännu bara på engelska. Nyheterna där IOS 18 samverkar med en Mac och låter dig se telefonens notiser i datorns skärm eller dubblera skärmbilden till datorn blir vi också utan. Samma sak gäller möjligheten att spela in samtal och under de senaste åren har Apple lanserat flera tjänster via satellit, såväl Imessage som nödsamtal när du inte har vanlig täckning via mobilnätet. Inget av det är heller ännu tillgängligt i Sverige och vi vet inte när något av detta kommer om det ens gör det.

Ofta bra kameror

De smarta AI-funktioner som kommer till Iphones kameror i USA blir vi alltså utan tillsvidare, men kamerorna i sig finns så klart här för att ta bilder och filmer och nu har både Iphone 16 Pro och IPhone 16 Pro Max optisk zoom med 5 gångers förstoring. Sedan flera år har Pro-modellerna av Iphone etablerat sig bland de bästa mobilkamerorna och även om årets telefoner inte introducerar något revolutionerande mot förra årets så får vi både en uppsättning nyheter och blir övertygade om att Iphone behåller sin position som en av de bästa kameramobilerna. Ser vi till konkurrenterna på Android-sidan når Iphone 16 Pro inte upp i lika extrem zoom som de bästa där och vi får heller inte det fina naturliga skärpedjupet som mobilkameror med större sensor av entumstyp ger, men annars fyller Iphone 16 Pro de flesta behov. Bilderna från kameran har fin färgåtergivning och även i mörker så ger bilderna en fin dynamik där varken de ljusa eller mörka delarna av bilden tappar i detaljrikedom eller färgåtergivning. Porträtt får ett fint djup med oskarp bakgrund och även om det som sagt inte når upp till vad en del andra mobil- eller systemkameror kan så är intrycket gott. Vidvinkelkamera har lite sämre möjligheter att ta bilder i svagt ljus, men fungerar även som makrokamera för närbilder, i dagsljus då. Kommer du från en enklare, tillräckligt mycket äldre Iphone är det främst mörkerbilder och zoom som du kommer lägga märke till om du väljer att uppgradera dig.

Ett alternativ

Apple säljer inga tidigare Pro-modeller till nedsatt pris, men begagnat och rekonditionerat kan du hitta förra årets Pro för drygt 10 000.

Kameraexempel:

Zoom och bilder i mörker är det som förbättrats mest jämfört med tidigare års Iphone.