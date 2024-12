Test: Bird Buddy – fågelholk med uppkopplad kamera

Betyg Bird Buddy Smart Bird Feeder Pro: 6/10 Batteritiden

Bird Buddy är alltså en fågelholk i plast med en plats för kameramodul, så att du ska kunna se fåglarna som kommer i närbild, men inte bara det, utan även få dem artbestämda.

Det följer med en stålbåge så jag kan hänga upp holken utanför fönstret men det finns även möjlighet att skruva fast den. Nu låter jag den hänga, vilket gör att det blåsiga vädret får holken att gunga kraftigt. Ingen optimal matplats för småfåglar som vill äta i lugn och ro.

Eftersom kameran när den väl är laddad behöver wifi för att få kontakt med omvärlden är du lite begränsad i var du kan placera holken. Den får alltså inte vara allt för lång ifrån husets wifi och jag märker att täckningen för mitt wifi ganska snabbt avtar en kort bit utanför ytterväggen. Appen meddelar att jag ska ha tålamod och att det kan ta veckor innan fåglarna hittar till min nya matplats, men efter ett par dagar och noll upptäckta fåglar av kameran så plockar jag ihop allt och tar istället hem den för att placera på balkongen hemma i lugnare miljö. Då tar det bara någon timme innan jag har första besökaren. Någon större rusch är det dock inte till min utfodring och jag börjar undra om kameran verkligen reagerar på varje fågel som är på plats. Jag provar själv att gå ut och vinka framför kameran för att se om den upptäcker det, men nej.

Jag börjar istället bjuda in kompisar och familjemedlemmar så att de också ska kunna hålla koll på holken och dess besökare. Jag får lite frågor om hur de ska kunna acceptera den inbjudan jag skickat, men till slut lyckas det. De kan se fåglar som kommit på besök, men klagar till mig att de inte kan göra så mycket mera. De kan till exempel inte lämna en kommentar i appen kring ett fågelbesök.

Som ägare till holken och kontot kan jag bjuda in tre gäster som ser allt jag kan se och om jag betalar för ett premiumkonto får jag bjuda in upp till tio personer och får då även mer högupplöst video, 1536 x 2048 pixel istället för 1020 x 1440. Stillbilderna är i fem megapixel.

Jag kan ställa in upplösning och känslighet och det gör jag. Det går att balansera battertitid mot känslighet för att, tänker jag, kameran ska hinna se fler fåglar. Samtidigt laddar jag holken med bröd. och ostbitar så jag tydligt ska se om någon fågel varit där. Det går att se film och bild från kameran antingen i efterhand när kameran upptäckt besök, eller genom att gå in i appen och titta live från mobilen. Bar en kvart efter att jag laddat med bröd och ost går jag in och tittar live för att se att allt redan är borta. Utan att kameran upptäckt något trots att den var inställd på högsta känslighet och därmed kortare batteritid. Tydligt att kameran missar fåglar med andra ord. Det händer även att jag får dagsrapporter i slutet av dagen som säger att jag fått två fågelbesökare under dagen men då appen inte sagt till om det under dagen. Annars är tanken att man ska få en notis i appen så fort en fågel spelats in.

Den första fågeln som besöker min holk klarar appen inte att artbestämma, men sedan dyker det in både “Eurasian Blue Tit” och “Great Tit”. Artbestämningen sker alltså helt på engelska och på svenska blir det blåmes respektive talgoxe. Andra gånger misslyckas appen helt med att bestämma art, trots att jag från bilder tycker att det är rätt tydligt. De här två är de enda arterna jag får till min holk. I alla fall är det de som kameran lyckats fånga. Man kan dra slutsatsen att det behövs ganska lång period av fågel framför kameran innan den faktiskt börjar spela in och ta bilder.

Appen har vbissa begränsningar men låter dig se fåglar både live och i efterhand.

Trots att jag satt på högsta känslighet missas alltså fåglar, men batteritiden är imponerande. När jag skriver detta så tittar solen fram i ett vintrigt landskap och i appen ser jag att kameran laddas. Det här beror på att taket på min fågelholk består av solceller. Under min testperiod på flera veckor har en veckas användning aldrig laddat ur batteriet mer än ungefär till 80 procent. Det är dock svårt att säga med säkerhet hur batteritiden är under längre perioder eftersom det beror på många faktorer. Dels så har det under min testeriod varit den mörkaste tiden på året och kameran går automatiskt ner i djupsömnsläge så fort det blir mörkt. Den har alltså inte arbetat så många timmar om dagen. Dessutom kan du som användare gå in och titta live och gör du det mycket så drar så klart det batteri. Vidare har alltså min modell solcellstak, men holkarna finns även utan det. Min holk heter Bird Buddy Smart Bird Feeder Pro och har solcellstak samt kostar i skrivande stund 240 euro. Billigare modeller med lägre filmupplösning och utan soltak finns för 189 euro.