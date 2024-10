Betyg Google TV Streamer: 7/10 Dela innehåll till stor skärm

Både för dig med Iphone och Android-telefon

Smidigt och snabbt gränssnitt

Google Assistant Begränsad smarta hemmet-styrning

Dyr jämfört med gamla Chromecast

Med TV Streamer tar Google definitivt steget bort från sin ursprungliga Chromecast. Då var ju Chromecast ett sätt att verkligt billigt få innehåll från mobilen till extern högtalare och stor skärm. Nu är den funktionen inbakad i något helt annat. Ändå finns fortfarande möjligheten att skicka ljud och bild trådlöst från en mobil till tv-boxen och det oavsett om din telefon är en Iphone eller en Android.

Google TV Streamer gör innehåll från dina abonnerade tjänster, Googles egna och andras, tillgängliga i din teve. Det handlar alltså om allt från Youtube till Apple TV, Netflix, Max, Spotify, Amazon Prime och Disney Plus. Tjänsterna finns som appar i Google TV och du får även allt tillgängligt innehåll, oavsett tjänst presenterat på ett överskådligt sätt.

Personliga listor och rekommendationer

TV Streamer kopplas till ditt Google-konto så att du kan ha en egen lista med filmer och serier du kan se och få personliga rekommendationer. Det går även att lägga till flera konton så att varje familjemedlem får sina egna appar och rekommendationer. Utöver film och serier har det även tillkommit en begränsad möjlighet att styra ditt smarta hem via teven. Jag kan trycka fram en panel som lägger sig i kanten på skärmen, över det jag tittar på, och där kan jag styra till exempel belysning och andra smarta enheter.

Allting styrs med den medföljande fjärrkontrollen. Från förra modellen, “Chromecast med Google TV”, har fjärrkontrollen växt lite och fått volymknappar bland övriga knappar, istället för som tidigare på sidan. Den har helt enkelt blivit lite enklare att hantera. Dessutom har själva enheten du sätter vid teven växt påtagligt och är nu inte längre en dongel som sitter bakom teven utan en låda du ska placera bredvid eller bakom teven. Samtidigt har priset nästan dubblerats och det är svårt att se vad som faktiskt blivit bättre.

Onödig prishöjning

När jag köpte min Chromecast Ultra år 2017 kostade den 776 kronor och den gav mig möljligheten att strömma 4K-film till min teve från valfri dator eller mobil. Telefonen användes som fjärrkontroll. 2022 gick Google över till Chromecast med Google TV, packade med den egna fjärrkontrollen men behöll priset på knappa 800 kronor. Nu fanns integrerat Google Assistant, appar och ett eget gränssnitt att navigera igenom på tevens skärm.

Med nya TV Streamer är mycket sig likt, men enheten har blivit betydligt större, med integrerad smart hubb-funktion för smarta hemmet, och den har fått mer arbetsminne och lagringskapacitet. Och så har då priset höjts till 1400 kr. Du måste dessutom köpa till en hdmi-kabel för att kunna koppla in TV Streamer till teven för någon sådan kabel ingår inte i paketet, men när du väl gjort det är det enkelt att komma igång.Flera av mina streamingtjänster loggas jag in i automatiskt eftersom lösenordet redan är sparat i mitt Google-konto. Andra får jag logga in i genom att använda en QR-kod som visas och sedan bekräftar jag inloggningen i mobilen. Smidigt även det.

Inte bara teve, smarta hemmet också

Värt att påpeka är att även gamla befintliga Chromecast med Google TV har samma gränssnitt som vi får här och har även fått en uppdatering för att integrera styrningen av smarta hemmet-prylar. Det gör att den i dagsläget, tack vare sitt betydligt lägre pris och mindre format, enklare att gömma undan, mycket väl kan vara det bättre köpet.

De nya smarta hem-styrningsfunktionerna på skärmen som nu alltså finns i både TV Streamer och i gamla Chromecast med Google TV ger jag inte mycket för. Att tända och släcka mina smarta lampor måste jag där göra med flera knapptryck och då är det betydligt enklare att be Google Assistant antingen med fjärrkontrollen, i min telefon eller i mina smarta högtalare att göra det. Dessutom är funktionen i panelen på skärmen begränsad, så när jag försöker styra flera av mina andra smarta enheter här, utöver belysning, får jag bara meddelandet “Den här åtgärden stöds inte på tv”. Google Assistant klarar alltså betydligt mera.

Själva tv-boxen som är Google TV Streamer består av en platta stor som en mobiltelefon ungefär och på baksidan av den finns ingång för strömkabeln, för hdmi och ethernet. Här finns även en knapp som du kan hålla in om du tappat bort fjärrkontrollen som då piper tills så du får hjälp att hitta den. Google TV Streamer ansluts till nätet via wifi eller ethernet, så det kan du välja själv.

I grunden är Google TV streamer en bra produkt. Den gör dina streamingtjänster tillgängliga på ett smidigt sätt och den fungerar ju fortfarande som en Chromecast så du kan strömma innehåll från mobilen till din teve. Sett till priset och vad Google tidigare erbjudit är den dock mindre prisvärd sett till vad du får per krona än vad vi skämdes bort med i numera nedlagda Chromecast.