Betyg: 7/10 Lätt, smidig, bekväm

Batteritiden

Appen och dess analyser

Synk med Strava och Google Fit/Apple Hälsa Begränsningar i att svara på notiser

Huawei Watch Fit 3 är främst en lätt, smidig klocka som mäter din sömn, träning och övrig hälsa, men det är analysen och de nyttiga råden jag får, som verkligen övertygar mig. Efter att jag vaknat en natt med allt för lite sömn påpekar sömnanalysen att jag vilade en timme mitt på dagen och att det kan vara orsaken till sömnproblemen. Jag får även råd att stretcha för att efter en natt med dålig sömn ändå få lite mer energi samt att jag ska lägga mig tidigare och undvika att ta lång tid på mig att gå upp ur sängen när jag väl vaknat. En annan morgon när jag gått upp utan att stänga av sömnläget påminner klockan mig om det och påpekar att “det verkar som du är vaken?”, så jag kan åtgärda min miss.

Smidig och stor på samma gång

Det är inte alla klockor som är bekväma att ha på även när jag sover, men Huawei Watch Fit 3 är det. Den gör sig inte påmind i onödan. Ändå tycker jag att klockan lyckas bra med att trots ett litet format ge mycket information dagtid när en stor och tydlig skärm är nyckeln till att presentera relevant information. Det gör alltså att klockan är tillräckligt liten och smidig när jag sover, men ändå tillräckligt stor med tydlig skärm för att ge information medan jag till exempel är ute och springer. Det lyckas den till stor del med genom att skärmen är fyrkantig och inte rund. Det gör att mer information får plats i skärmen och Huawei utnyttjar det här faktumet bra,

När jag ger mig ut på första träningspasset, en löprunda då vårsolen äntligen börjat värma lite lagom, sätter jag igång mätningen genom att snabbt trycka på klockans nedre knapp och väljer sedan utomhuslöpning. Efter ett par sekunder visar klockan att den hittat gps-positionen och jag trycker igång träningspasset. Jag får relevant information under passet med rapport varje kilometer och löpande information om puls, distans, tid och tempo. Färger visar vilken pulszon jag befinner mig i så att jag direkt på färgen i skärmen (röd för högsta till exempel) kan få en indikation utan att behöva läsa av siffrorna.

Begränsade aviseringar

Om det under träningspasset kommer en avisering från telefonen (förutsatt då att jag har den med mig) så syns den över träningsrapporterna precis när den kommer, men missar jag den då går det inte att komma till notislistan utan att avsluta träningspasset. Däremot kan jag styra musik utan att gå ur träningsläget i klockan. Just musikstödet skiljer sig åt beroende på vilken telefon du kopplat klockan till. Du kan alltid från klockan styra musik som spelas i telefonen, men bara via Android kan du ladda in musikfiler direkt i klockan och spela fristående från telefonen direkt till ett par trådlösa hörlurar. Det stödet saknas i Iphone.

Tidigare när jag testat andra klockor från Huawei har jag med vissa Android-mobiler haft problem att få just aviseringa till klockan. Den här gången verkar dock Huawei överkommit det problemet, för nu har jag inga problem med det på någon av telefonerna jag testar med.

Utvalda appar (Instagram och Facebook Messenger till exempel) går det att svara på notiser från, förutsatt att du använder en Android-telefon

Jag kan få aviseringar från telefonen direkt i klockan och svara därifrån. Under testperioden provar jag klockan först kopplad till en Iphone och sedan till en Android. I Android-telefonen kan jag från utvalda appar, som sms, Instagram och Facebook Messenger svara med hjälp av färdiga fraser. Med Iphone däremot saknas den här möjligheten att svara direkt från klocka, utan där får jag bara valmöjligheten att ta bort aviseringen och är alltså hänvisad till att svara från telefonen.

Tränare på handleden

De följande dagarna och veckorna blir det fler träningspass, men klockan har inte bara rena träningspass utan även vägledning och en typ av kurser, så att du kan få hjälp att planera träningen och uppnå olika mål.

Direkt i klockan kan jag starta uppvärmning innan träningspasset och får då se en animerad gubbe som visar vad jag ska göra och tar tiden för varje övning. En liknande finns för att stretcha efter avslutat träningspass och specifikt för löpning finns dels generella träningspass och anpassade träningsplaner där du får ett program för att baserat på din form träna inför till exempel ett marathon eller för att klara springa en mil.

Klockan har inte gps med dubbla band som vissa dyrare klockor utrustas med, utan bara enkel, men trots det så loggar den mina löpningspass med bra precision och de gånger jag har en annan klocka på andra armen för att jämföra så signalerar de för ny kilometer med bara några stegs skillnad. De enda gångerna jag tydligt märker problem med den utritade rundan är om jag går inomhus under tak och glömmer att pausa min promenad, för då kan promenadvägen just då ritas upp som ett trassligt garnnystan och distansen därmed bli fel när klockan utan framgång söker positionen. GPS kräver ju fri sikt mot himlen.

Dela de data du vill

När det gäller att dela dina träningsresultat med andra så har Huawei flera olika sätt för det. Dels kan du låta dina träningar laddas upp inte bara i Huaweis egen tjänst utan även till Apple Hälsa om du använder Iphone och till Google Fitness om du använder en Android-telefon.

Det här gör Watch Fit 3 trots sitt ringa pris till en riktigt kompetent utmanare och konkurrent till Apple Watch och andra dyrare sportklockor. Jag får höra flera gånger under testet hur bekanta tycker den rent fysiskt liknar Apple Watch. Inriktningen på funktionerna skiljer sig dock åt och medan Apple Watch är bredare i sin uppsättning funktioner och har e-post, många tredjepartsappar, Spotify, röststyrning och e-sim så är de mer likvärdiga just när det gäller träning och hälsa.

Appen sköter allt och finns till Iphone och Android och så klart även till Huaweis mobiler

För både Iphone och Androider

Oavsett om du använder Huawei Watch Fit 3 med en Iphone eller en Android går det direkt från Huawei Hälsa-appen att dela träningspass till Strava och Komoot. På det sättet kan du se vänners träningspass och peppa kompisarna oavsett om de använder en Huawei-klocka, Samsung, Apple eller något annat märke.

Direkt i Huawei Hälsa-appen kan du välja att dela delar av eller hela din tärnings- och hälsodata i appen med en familjemedlem. Det kräver att familjemedlemmen också har Huawei Hälsa-appen och ett Huawei-konto. Det här testar jag och efter ett par dagars användning får min anhörige ett meddelande om att hälsodata från familjemedlemmen (jag alltså) visar abnorma värden. Det låter ju klart illavarslande, men visar sig när vi tittar, vara ofarligt. Varningen gällde bara att jag sovit kortare än rekommenderat, fem timmar under en natt istället för det rekommenderade.