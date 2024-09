Test: Huawei Watch GT5 och Watch GT5 Pro

Betyg Huawei Watch GT5: 7/10 Kvalitetskänsla och design B

Det finns olika skolor när det kommer till smart- och sportklockor och många olika både behov och vägar att nå dit. Huawei märker ut sig genom att dels fungera både med Android-telefoner och med Iphone och genom att de kombinerar lång batteritid, sport- och hälsoinriktning med utseenden som inte avslöjar att det här är en smartklocka utan tvärt om för tankarna till allt från nätta ur-liknande smycken till mer sportiga eller lyxiga skapelser.

Vi har testat både Huawei GT5 och Huawei GT5 Pro och de har givetvis en del gemensamt. Det första jag lägger märke till och uppskattar är gränssnittet i klockorna som svarar snabbt och fungerar följsamt. Jag har en urtavla där jag direkt kan se en del av mina hälsomått för dagen och den här går så klart att byta ut mot en av många andra som antingen laddas ner eller väljs bland de redan tillgängliga.

Sedan har klockorna som brukligt koll på din hälsa såväl dag som natt. De kan mäta puls och aktivitet kontinuerligt och har givetvis gps och en lång rad sporter du kan välja mellan när det är dags att registrera ett regelrätt träningspass.

Vägleder och träningsmäter

Jag tar till exempel tillfället i akt att springa ett halvmarathon och laddar för ändamålet in kartor och rutten i Watch GT5 Pro för att vara säker på att följa den officiella bansträckningen även om jag inte springer det officiella loppet. Huawei har ett samarbete med appen Komoot för det här ändamålet, att få färdiga rutter, men där hittar jag få rundor, appen misslyckas med att ladda in dessa i klockan så det slutar med att jag laddar ner en så kallad gfx-fil direkt istället och går runt appstödet.

Då får jag i klockans skärm, utöver rutten jag ska följa och vägen jag sprungit ritad, även instruktioner inför varje sväng, vilket håll jag ska springa åt. Det är så klart svårt att få överblick i klockans lilla skärm och det hände vid två tillfällen att jag missade en sväng och fick rätta mitt misstag, just då att hitta tillbaka till rutten när man avvikit från den är lite krångligt men det gick ändå. Svårare var dock när jag inledde löpningen och skulle springa till min inritade rutt. Då var klockan inte till någon större nytta alls för att ta rätt väg.

Klockan mäter som sagt träningspass och ger mig kontinuerligt information i skärmen hur jag presterar under passet. Vissa meddelanden jag får under träningspassen är kortfattade och lösryckta utrop som är svårtolkade, men i huvudsak är informationen ändå hjälpsam och fullständig. Precisionen i mätningarna verkar också bra och håller jämna steg med andra smartklockor jag testar under samma period. Så Huawei Watch GT5 avviker varken positivt eller negativt.

GT5 Pro till vänster, GT5 till höger

När jag startar ett nytt löppass tar det några sekunder för klockan att hitta gps-position så då kan jag antingen vänta och avvakta till att den gjort det eller i skärmen välja att starta träningspasset ändå så signalerar klockan när den hittat var den är. Efter träningspasset får jag sedan frågan om jag vill att klockan ska mäta hur pulsåterhämtningen går och om jag tackar ja till det så kan jag se i en kurva i realtid på skärmen hur min puls efter passet (förhoppningsvis snabbt) går ner.

För delning av tränings- och hälsodata med andra har Huawei en begränsad funktion där du kan bjuda in andra som också använder appen, men det ser ut främst att vara anpassat för exempelvis om du vill ha varningar när en senior familjemedlem har sviktande hälsa. Träningspass kan i alla fall delas till Strava, Adidas Running och Komoot, så där kan du bli peppad och jämföra dig även med andra vänner som inte har en Huawei-klocka..

Stänga ringarna, koll på nattsömnen

Under dagen sedan så kan jag följa min aktivitet, som brukligt i många smarta klockor, genom tre ringar som ska fyllas varje dag. Här är det kalorier, aktivitet och stå. Jag kan få påminnelser om att stå varje timme och på längre sikt tycker jag Hälso-appen i telefonen är särskilt bra på att se längre trender. Jag får veta till exempel att det dagliga antalet steg har ökat under perioden och kan följa trender på en rad olika mått i appen på ett bra sätt.

Klockan mäter även sömn och eftersom jag testar flera av klockorna i serien så provar jag att sova med båda de olika modeller som jag testar. Rapporteringen är snarlik med en kurva och angivna sömnstadier som jag tycker ser ut att stämma på ett ungefär, även om vissa avvikelser finns. Som med snart sagt varje smart klocka är jag inte alltid överens med klockan om när jag somnade, hur mycket vaken jag varit under natten och så vidare, men de ger ändå en grov bild av hur mycket och hur bra jag sovit. Använder du appen i telefonen så kan den under natten, om jag lägger telefonen på nattduksbordet, spela in eventuella snarkningar eller om jag pratar i sömnen och lägga till det i sömnrapporten som kommer när jag vaknar på morgonen.

Klockorna jag testar, Huawei Watch GT5 och Huawei Watch GT5 Pro, ger som sagt liknande mätresultat, men givet olika storlek, design och vikt är GT5 betydligt mera bekväm att ha när jag sover än den större och tyngre GT5 Pro. Jag skulle säga att en mindre och bekvämare klocka är en fördel även på tuffare, längre träningspass, givet då att du inte behöver de specifika funktioner Pro-erbjuder, vi kommer in på dem mer i detalj senare.

Funktion och gränssnitt

Rent praktiskt fungerar de två klockorna likartat. Ett tryck på den stora runda knappen tar mig till startskärmen med ikoner och de kan visas antingen i ett rutnät eller i en lista, du väljer själv. Väljer du lista kan du använda den runda knappen att snurra på för att enkelt bläddra i applistan och i andra funktioner. Gränssnittet har fått en uppdatering och är stilrent och reagerar snabbt. Bland ikonerna som samlas på hemskärmen finns alarm, träning, puls, blodsyremätning, kalender, väder och musik för att nämna de viktigaste. Just musikappen gör att du kan spela musik direkt ur klockans högtalare eller till ett par anslutna trådlösa hörlurar utan att ha med dig mobilen, men att ladda in egen musik går bara via Android. IOS-appen har inte tillgång till det.

Aviseringar från appar i mobilen kan du få direkt till klockan, oavsett vilken telefon du använder, så länge den är i närheten och jag kan välja vilka appar som ska få skicka aviseringar till klockan. Möjlighet att svara från klockan är dock begränsad. Kopplat till en Android-telefon kan jag svara på inkommande sms men inte meddelanden från min chattapp. Däremot Instagrammeddelanden, Facebook Messenger, Whatsapp, Telegram och några till samt sms kan jag svara på från klockan med antingen en emoji eller med ett litet tangentbord, men varken det tangentbordet eller ordigenkänningen finns på svenska så det blir krångligt och åäö saknas.

För att tydligt gå igenom skillnaderna mellan bas och Pro-modellen så har GT5 Pro titan medan GT5 den senare använder rostfritt stål. Båda klockmodellerna använder Huaweis sensorsystem Trusense med sensorer för hälsomätning, positionering och guidning. För den som specifikt ägnar sig åt fridykning, golf eller terränglöpning har Pro-modellen specialiserade lägen för det som saknas i basmodellen av Watch GT5. Pro är även ensam om att kunna mäta EKG och blodådrornas elasticitet, så kallad arteriell stelhet. Sedan finns klockorna i flera storlekar och med en mängd olika band, vilket ger intrycket att det snarare finns ett tiotal modeller än bara två.

Samtidigt som klockorna släpps introducerar Huawei även sin hälsotjänst Huawei Health Plus i Sverige. Tre månader gratis ingår när du köper någon av klockorna och abonnemanget som sedan kostar 99 kronor i månaden ger dig en rad träningsplaner och fitnesskurser med videoinstruktioner, andningsövningar och insomningsmusik.

Klockornas främsta fördelar är möjligheten att använda antingen med Iphone eller Android och därmed inte låsa in dig i något ekosystem, den långa batteritiden och funktionerna för träning och hälsa, med analyserna i appen.

Betyg: 7/10 Fakta Huawei Watch GT5 Pro

Mått: 42 x 42 x 9,6 mm (42 mm) / 46 x 46 x 10,9 mm (46 mm)

Vikt: 37 gram (42 mm) / 53 gram (46 mm)

Material: Titan, baksida i keramik, safirglas över urtavlan

Skärm: Rund Amoled-skärm på 1,32 tum, 466 x 466 pixel (42 mm) / 1,43 tum, , 466 x 466 pixel (46 mm)

Platform: Harmony OS 5.0

Batteritid: Upp till två veckor för 46 mm, 7 dagar för 42 mm. Stöd för trådlös Qi-laddning, men armbandet är i vägen och måste monteras bort först.

Uppkoppling: Bluetooth

Mäter: Puls, aktivitet, position med gps, hudtemperatur, blodsyrenivå, ekg, arteriell stelhet

Fungerar med: Androidmobiler eller Iphone. Musikfunktionen inte tillgänglig i Ios.

