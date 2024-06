Test: Jabra 10 Gen 2 – Jabras sista och bästa

Betyg: 8/10 Bekväma

Brusreduceringen

Fungerar som Bluetooth-adapter Samtalsljudet i bullriga miljöer

Inget högupplöst ljud

Dyra

Ibland när man testat en produkt kan man ana att det blir företagets sista, men det är sällan det är officiellt. Jabra meddelade dock ett par dagar efter att Elite 10 gen 2 och systermodellen Elite 8 Active Gen 2 släpptes att det skulle bli företagets sista konsumentprodukter. Efter det ska man fokusera på företagsmarknaden, men man har lovat fortsätta supporta de nya headseten i flera år.

Kanske är det också därför generation 2 av headseten kommer så snart inpå första generationen. Utifrån det kunde man vänta sig att Jabra Elite 10 Gen 2 skulle vara minimalt annorlunda jämfört med föregångaren, men enligt Jabra har man uppdaterat både musik- och samtalsljud, utöver att addera flera nya funktioner.

En av nyheterna märker jag direkt när jag tar headsetet ur förpackningen. Etuiet har nu fått en knapp. Knappen används när du ska para ihop headsetet med en ny enhet (du kan ha flera anslutna samtidigt), men också till en funktion som jag aldrig stött på tidigare i ett headset. Du kan ansluta det även till enheter som inte har stöd för Bluetooth.

Koppla till vad som helst med uttag

Det funkar så att på den medföljande laddsladden hänger en liten adapter från USB C till 3,5 mm i en plastögla. Du knäpper på den på sladden, kopplar in den i valfri ljudanläggning, och kopplar laddetuiet i andra änden. Sedan trycker du på knappen, och då spelas ljudet från ljudanläggningen upp i ditt headset med etuiet som Bluetooth-adapter. Jag provar med ett elpiano, och fördröjningen är tillräckligt liten för att det ska gå att spela på pianot utan att fördröjningen ställer till det. Jabra ger också som exempel att du kan koppla in ditt headset till ett flygplans ljudanläggning. En innovativ och användbar funktion som plötsligt får mig att sakna Jabra innan de ens lämnat oss.

Formen på öronsnäckorna är annars identisk med föregångarna, och för den delen lätt igenkännlig från Jabras tidigare headset. Mjuka linjer och riktiga fysiska knappar på öronsnäckorna vilket minskar risken att man trycker på dem av misstag när man sätter i headetet.

Gummiplupparna har en ovanlig utformning som enligt Jabra framtagits med utprovning på över 60 000 olika öron. De sitter riktigt bekvämt, men lite löst och glider lätt ur mina öron. Jag vet av erfarenhet från föregångaren Elite 10 att de sitter kvar bättre när gummiplupparnas nyfinish nötts ner lite men helt trygg känner jag mig aldrig när jag har dem till exempel på löprundan.

Jag kan inte påstå att jag har någon större skillnad på det trimmade musik- och samtalsljudet. För musik betyder det klart och välbalanserat ljud med något överdriven bas, men samtidigt inte direkt ljud som utmärker sig för prislappen. All form av högupplöst ljudöverföring saknas också, standardprotokollen SBC och AAC är vad du får. Man har däremot en funktion för Dolby Spatial Audio, som konverterar musik oavsett ljudkälla till mer rumsligt ljud. Det är lite hugget som stucket om det låter bättre eller sämre efter konverteringen. Du kan också slå på så att ljudet rör sig med huvudet, men det är en funktion jag personligen sällan ser någon poäng med.

Utmärkt brusreducering

Den aktiva brusreduceringen är i alla fall riktigt bra. Den anpassar sig efter omgivningens ljud, och på till exempel bussar med mycket basbuller får man lite vila från omgivningens brus.

Samtalsljudet, är liksom för föregångaren, lite av en besvikelse. Det är genomsnittligt, och av Jabra som ju har proffsheadset som sin kärnmarknad väntar jag mig bättre. I lugn miljö låter det lite burkigt men samtal är inga problem, i bullrig miljö blir det svårt att föra samtal, både för att bullret smyger sig in och för att brusreduceringen får samtalsljudet att bli sämre.

Jabras app innehåller funktioner för equalizer och programmering av knapparna samt lite andra inställningar, men jag saknar funktioner för att testa passformen på öronsnäckorna eller att anpassa ljudet efter min hörsel och smak, funktioner jag hittar i andra headset i samma prisklass.

Batteritiden är genomsnittlig, och headsetet snabbladdar i etuiet så att du får en timmes speltid på fem minuters laddning. Etuiet laddar också trådlöst.

Det är inte utan att Jabra Elite 10 Gen 2 känns lite dyra för vad man får, de är 500 kr dyrare än första generationen som dessutom reas ut nu. Det jag saknar är framför allt bättre musik- och samtalsljud i förhållande till prislappen. Men är bekväma öronpluppar viktigast eller du vill kunna ansluta till din gamla stereo med 3,5 mm-uttag är Jabra Elite 10 Gen 2 ett bra val.