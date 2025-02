Test: Lenovo Idea Tab Pro – Prisvärd surfplatta modell större

Betyg Uppkoppling och anslutningar 8/10 Media och skärm 8/10 System & program 7/10 Användarupplevelse 8/10 Material & kvalitet 8/10 Totalbetyg 78% Snabb Stor skärm Prisvärd Inte Oled-skärm

När det kommer till surfplattor med Android har Lenovo en stark nisch som mer prisvärt alternativ till Samsungs surfplattor, oavsett om du väljer en billigare eller en dyrare modell får du ofta mer för pengarna.

Idea Tab Pro är med ett pris på drygt 5000 kronor mittemellan. Samtidigt som jag testar den har jag Lenovo Yoga Tab Plus, som har ungefär samma dimensioner och lika stor skärm men kostar ungefär det dubbla, vilket gör det tydligt vad man får med Idea Tab Pro och vad man kanske går miste om för att man valt den billigare modellen.

Formatet är definitivt modell större. Lenovo Idea Tab Pro har en skärm på 12,7 tum med 3K-upplösning och relativt tunna ramar runt skärmen. Skärmen är av LCD-typ, inte oled. Jag tycker verkligen att Oledskärm gör skillnad på just surfplattor, men det är i alla fall en bra LCD-skärm med ordentlig svärta och rätt lite färgskiftning när du ser på den från i olika vinklar. Skärmen har 144 Hz uppdateringsfrekvens, och även om LCD-kristaller inte klarar av att uppdatera så fort gör ändå den förhöjda frekvensen skillnad när man sveper och panorerar. Skärmens främsta nackdel (och den enda skillnaden jämfört med skärmen i Yoga Tab Plus) är att den inte är särskilt ljusstark. Med 400 nits maximal ljusstyrka kan den vara svår att använda i till exempel kollektivtrafik om solen lyser in genom fönstret.

Runtom på ramen sitter fyra högtalare. Lenovo är bra på högtalarljud, och de låter klart och fylligt, men kanske med lite svag maximal volym denna gång.

Snabb

Prestandan är det inget fel på. Plattan drivs av en Mediatek Dimensity 8300 som levererar resultat i prestandatester som definitivt placerar plattan bland de snabbare. Yoga Tab Plus med sin Snapdragon 8 gen 3 är ytterligare lite snabbare, men jag har svårt att märka den skillnaden när jag använder plattan. Bägge svarar så snabbt jag kan önska mig och klarar av även tyngre spel.

Plattan känns hyggligt lätt för sin storlek, och fingeravtrycksläsare finns i av/påknappen. En pekpenna följer också med i förpackningen. Andra tillbehör får du köpa till. Det finns bland annat skyddande fodral och tangentbord med svenska tecken att köpa till. Det här är förstås en klar skillnad mot den dyrare Yoga Pad Plus där tangentbord följer med. Laddare behöver du också köpa separat om du inte redan har en.

När det kommer till Android är det Lenovo som gör Motorola-telefonerna, men systemet i deras surfplattor har ett annat användargränssnitt. Det ligger fortfarande nära Android-standarden. Lenovos eget bidrag är främst lite egna appar för att till exempel använda surplattan som andraskärm till datorn, och appar för att göra anteckningar och lösa ekvationer med pennan.

Lenovo kallar plattan för AI-powered, men med det åsyftas inga egna AI-funktioner, utan bara de som Google bistår med, i form av Gemini och Circle to Search.

Lenovo Idea Tab Pro lever upp till eller överträffar mina förväntningar på alla områden för prisklassen, där särskilt prestandan i förhållande till priset utmärker sig. ett utmärkt val för den som vill ha en platta med stor skärm men inte är intresserad att lägga över 10 000 kronor på den.

Frågor och svar

Hur är kamerorna? Kamerorna är rätt enkla, och mer behöver man inte i en surfplatta om du frågar mig.

Hur är batteritiden? 6,5 timmars skärmtid är rätt genomsnittligt för en surfplatta, men den har bra standbytid.

Hur snabbt kan plattan ladda? Om du köper laddare till kan den ladda med upp till 45 watt.

Ett alternativ

Oneplus Pad 2 är en snabb och prisvärd surfplatta med lite mindre avlång skärm och ett pris på någon tusenlapp mer.