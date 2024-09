Test: Motorola Edge 50 Neo – Prisvärd med tydlig profil

Betyg Motorola Edge 50 Neo Telefoni & Data 9/10 Media & Skärm 7/10 System & program 7/10 Användarupplevelse 7/10 Material & kvalitet 7/10 Totalbetyg 74% Skärmen och bra flyt i gränssnitt Snabbladdning Vågar satsa på design och material Kamerorna i svårare förhållanden

Vad är en billig mobiltelefon idag och vad är prisvärt frågar jag mig. Motorola Edge 50 Neo ger mig rätt så tydliga svar. Prislappen på telefonen stannar i dagsläget på 7000 kronor, ungefär hälften av vad flagskeppet i samma Edge-serie kostar. Ändå är det tydligt att vi får mycket för pengarna.

Har det viktigaste

Ska vi ranka vad som är viktigast i en mobiltelefon och vad vi faktiskt kan klara oss utan så kan vi ringa in det mesta av det viktiga i specifikationerna för Motorola Edge 50 Neo. Prestanda finns där utan att vara i närheten av att ge det senaste och det bästa. Men det är tillräckligt. Systemchippet som driver Edge 50 Neo är Mediatek Dimensity 7300 med tydlig budgetkaraktär, men samtidigt med prestanda som Motorola utnyttjar effektivt och som får telefonen att kännas om inte snabb så i alla fall inte långsam. Vardagsuppgifter som e-post, webb, sociala medier, bankärenden och webbsurfning är så klart inga problem att klara.

Viktigare är kanske skärmen. Den är, till skillnad mot resten av telefonerna i Edge-familjen, platt och har alltså inte rundade kanter. Rent praktiskt är det nog mest en fördel. Rundade kanter kan ha en estetisk funktion men tillför sällan något riktigt mervärde vid praktisk användning. Många säger nog tvärt om att just platt skärm som här är det bästa alternativet. Än viktigare är så klart skärmens kvalitet och att det här handlar om en oled-skärm. Just oled innebär att skärmen har bra svärta, reagerar snabbt med bra färgåtergivning och samtidigt är energieffektiv, egenskaper som du inte får när du går ner ytterligare i pris.

Visade svagheterna

Jag var på plats i en stor nedsläckt sportarena i Belgrad när Motorola lanserade Edge 50 Neo och det var just där som jag först fick bekanta mig närmare med telefonen och börja testa den. En sådan plats, mörkt och med motiv långt borta visade sig tydligt på kamerans svagheter. Vi får en huvudkamera med 50 megapixel och vi har både telelins med tre gångers optisk zoom och en vidvinkel som kompletterar, det finns ju inte mycket mer att önska. Samtidigt som telefonens kameror alltså uppfyller de flesta krav vi har är det smärtsamt tydligt, eller var tydligt i just de utmanande förhållanden i den nedsläckta arenan, att toppmodellerna som kostar dubbelt så mycket, från Motorola och andra tillverkare, ger bättre bilder och film just här. Motorola Edge 50 Neo och dess kameror ger mig fina bilder med bra färgåtergivning i de flesta situationer, men inte när det krävs mer. Du vet dock själv vad du förväntar dig av din telefon och jag kommer inte säga att en bättre kameramobil enbart av den här anledningen är värd investeringen och den dubbla prislappen jämfört med vad du får här i Edge 50 Neo.

Telefonen levereras utan laddare, så det får du köpa till själv om du behöver en. Telefonen stödjer i alla fall 68W snabbladdning så investera i en laddare som klarar det så kan du snabbt fylla på när det behövs. Här finns även stöd för trådlös laddning och Motorola lovar både vattentålighet enligt IP68 och hela fem års systemuppdateringar av Android. Ser vi bortom praktiska saker och tekniska specifikationer så vill jag lyfta fram något annat som Edge-serien skickar med och det är charm. Motorola har allt mer de senaste åren lyft fram mjuka värden som färg och material. Istället för glas och plast, svart vitt och grått som är så vanligt har vi fått baksidor i träfiber, i veganskt läder och nu i något som kallas vegansk mocka. Det här är nog en effekt av att smartphonemarknaden mognat och att de stora innovationerna och tekniksprången blir färre för varje år. Telefonen blir mer av en vardagsaccessoar som ska ha stil och passa dig som person. Det har Motorola tagit fasta på och de iögonfallande färgalternativen är en välkommen energiinjektion i butikernas hyllor och webbshopparnas listor med nya mobiler.

Ett alternativ

I den här prisklassen är nästan de mest attraktiva konkurrenterna förra årets flaggskepp. De har det där lilla extra och Motorola är själva ofta pigga på att sälja dessa till kraftigt rabatterat pris. Vikbara Razr 40 finns i skrivande stund till exempel för bara 3400 kronor.

Kameraexempel:

Motorola särskiljer inte sina många telefoner särskilt tydligt åt och Edge 50 Neo har en hel del gemensamt kameramässigt med Edge 50 och Edge 50 Pro som vi testat tidigare. De använder Google Foto som galleriapp i telefonen och den appen har inga problem att föreslå sätt att förbättra bilderna på så fort jag bläddrar. Edge 50 Ultra är i en egen klass, men den kostar också dubbelt så mycket.