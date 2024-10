Test: Samsung Galaxy Ring – nu i Sverige

Betyg Samsung Galaxy Ring: 6/10 Snyggt och smart laddningsetui

Bra batteritid

Bekväm

Ingen månadsavgift Begränsad funktion för aktiv träning

Viss oklarhet i slutsatser och råd

Grundtanken med en smart ring är att den ska mäta din sömn under natten och din aktivitet under dagen, allt på ett sätt som stör så lite som möjligt. Framförallt märks ju en ring mindre än en klocka om du ska sova med den. För regelrätta träningspass så lämpar sig dock en smartklocka bättre eftersom den har gps som kan registrera till exempel löprundans distans och sträckning och så har ju klockan en skärm som kan visa information om din prestation direkt under träningspasset.

Galaxy Ring och smarta ringar generellt är istället hänvisade till att använda mobilen för att åskådliggöra information, både under dagen och i form av mer långsiktiga slutsatser från dina data.

Rapporterar till Samsung Health-appen

Med en Galaxy Ring runt mitt finger de senaste veckorna har jag mätt såväl sömn som daglig aktivitet. Informationen samlas i appen Samsung Health, vilket gör att du kan ha Galaxy Ring om du använder en Android-mobil, men inte om du använder Iphone.

När jag använder ringen får jag en notis i telefonen om ringen känt av att jag inte varit aktiv på en timme. Om jag då går upp och rör på mig så ligger notisen fortfarande kvar i telefonen. Det blir alltså mer eller mindre regel att jag har en sådan notis när jag bläddrar igenom vad som hänt på mobilen sedan sist jag kollade.

Allt annat den gör sköter ringen utan att pocka på uppmärksamhet. Vill jag på morgonen se sömnrapporten så får jag öppna Samsung Health-appen på telefonen och samma sak om jag vill se mina steg eller övriga aktivitet. Ringen registrerar automatiskt promenader med distans, tid och puls angivet och det fungerar bra. När jag jämför med en smartklocka med gps så blir distansen nästan identisk. Vissa gånger säger den dock att jag sprungit när jag i själva verket gått, vilket den också borde förstå eftersom kilometertiden då varit över 10 minuter, men det går i alla fall att kategorisera om manuellt i Health-appen i efterhand.

Ska mäta sömn bättre än klocka

Just för att kvalitetstesta de mätvärden ringen ger mig provar jag att använda Galaxy Ring, nu under de senaste veckorna, först helt fristående och sedan som komplement till en Galaxy Watch. Jag gör det här genom att en liten del av testperioden använda två Samsung-konton så jag kan låta både Galaxy Watch och Galaxy Ring mäta sömn oberoende av varandra för att sedan kunna jämföra.

Precis som med klockan redovisas sömndata från ringen i form av ett diagram där det syns vaken tid, lätt sömn, djupsömn och REM-sömn. Samsung själva säger att Galaxy Ring erbjuder deras bästa sömnanalys. När jag testar och jämför händer det att jag vaknar på natten och för att se om tekniken märker det antecknar jag klockslagen och checkar av mot sömndiagrammet på morgonen. Jag tänker att just det faktum att jag antecknar klockslaget hjälper prylarna lite på traven, ytterligare att fatta att jag faktiskt vaknat till. Diagrammet visar sig inte vara så exakt, det går inte att zooma in tillräckligt för att se exakt när den tycker jag varit vaken, men jag kan konstatera att ringen flera gånger missat vakenheten. Mer intressant är dock att ringen en natt hävdar 2h 41 min djupsömn medan klockan som satt på samma arm säger 1h 32 min djupsömn. Jag får alltså flera exempel på att sömnmätningen inte är exakt. Mer eller mindre rätt kan ju dock räcka för att ge tillräckligt relevanta råd. Efter två veckor får jag en första sömnanalys. Den jämför första veckan med ringen med den andra veckan och jämför om jag till exempel tagit någon tupplur under dagen. Om jag även i appen manuellt angivit vad och när jag ätit så kan analysen ta med det i beräkningarna, till exempel för att se om sen middag eller utebliven frukost påverkar energinivå och sömn. I sömnanalysen finns också delar jag tycker förklaras dåligt, med oklara både slutsatser och råd. Jag får veta ”Alla vanor uppnådda 20 %” och att jag fått ett genomsnitt på 84 poäng per dag, men jag får dåligt med tydligare förklaring av vad det innebär och vad jag bör anstränga mig för att förbättra.

Lyser i mörkret

Sensorerna i smarta ringar lyser i mörkret. Här överst Oura Ring 3 och nederst Samsung Galaxy Ring. Ingen av ringarna lyser dock så det stör nattsömnen och ljuset framträder tydligare här på bild med lång slutartid än i verkligheten.

När jag mäter sömn så uppskattar jag att ringen är så gott som omärkbar, eller i alla fall betydligt mer bekväm än en smartklocka. I ett mörkt rum så lyser ringens sensorljus i rött och grönt så att det tydligt syns. Kanske till och med mer än från en smartklocka, men det är ändå inte så att det stör. När jag har på mig ringen dygnet runt, vilket ju är tanken, så behöver jag ladda den ungefär var fjärde eller femte dag. 20 procent batteri förbrukas ungefär varje dygn och det verkar inte påverkas märkbart oavsett om jag tränar mycket eller inte alls. Förbrukningen är konstant och eftersom jag inte vill riskera att batteriet ska ta slut under dagen eller när jag sover blir laddning var fjärde dag en vana för att ha lite marginal.

Jag laddar ringen i det medföljande etuiet som är riktigt snyggt och smart utformat. Du kan se det själv i Youtube-klippet i den här artikeln. En ljusring i etuiet visar först när jag öppnar det hur mycket batteri som är kvar i etuiet. När jag sedan lägger dit ringen visar ljuset hur mycket laddning ringen har. Väldigt intuitivt och pedagogiskt. Etuiet i sig laddas med usb-c eller trådlöst så det är smidigt att ha med även på en resa utan att du behöver packa med någon speciell extra laddare för att ringen ska hållas vid liv.

För att köpa Galaxy Ring i rätt storlek behöver du först prova med hjälp av det storlekskit som finns tillgängligt. Det kostar 100 kronor och vet du inte din storlek beställer du helt enkelt utprovningskitet, får det och provar dig fram, innan du slutför din beställning bekräftar rätt storlek och får den verkliga ringen. Det spelar ingen roll för ringens funktion vilket finger förutom tummen som du bär den på.

Ringen har inga vibrationer eller andra sätt att be om uppmärksamhet eller ge dig information och här finns heller inte möjlighet att använda ringen för att blippa betalningar, något jag personligen hade önskat. Däremot kan du styra telefonen med ringen. Det gör du genom att nypa ihop tummen med det finger du har ringen på, snabbt två gånger. Då kan du tysta alarm eller ta bild eller film med telefonens kamera.