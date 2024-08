Test: Samsung Galaxy Watch Ultra – Med vatten över huvudet

Betyg: 6/10 Tålig

Förbättrad batteritid Långsam laddning

Skrymmande obekväm på natten

Dyr i förhållande till funktioner som erbjuds

Namnet Ultra signalerar att funktion går före prispress. Skärmen är visserligen lika stor som i förra årets Watch 6 Classic, men på flera andra områden har det skett en uppgradering. Batteriet är marginellt större, prestandan väsentligt vässad och så har vi så klart en ny design, en rund skärm samtidigt som ramen är något kvadratisk till formen. Framförallt ska ju klockan vara tåligare, så du kan dyka djupare och vara ute på längre och tuffare strapatser. Funktionerna i själva klockan är dock förvånansvärt oförändrade och Galaxy Watch Ultra som jämförts med Apple Watch Ultra, kanske på grund av namnet och liknande armband, saknar den unika funktionen för djupmätning vid dykning men har lånat andra som actionknapp och nödsiren.

Webbläsare finns

Nyheter som knappt märks

Galaxy Watch Ultra är först ut med Wear OS 5, men skillnaderna mot tidigare är extremt få, mest begränsat till nya möjligheter för utvecklare. Grunden är den etablerade att du har en urtavla som du nu kan anpassa på lite fler sätt. Det går att ändra så väl utseende som vilken information du vill ha tillgänglig direkt här med ett ögonkast. Sveper jag åt sidorna kommer jag till väder, kalender, träning och alla de här genvägarna går så klart att anpassa.

Ett svep uppifrån och ner visar snabbval och ett svep åt motstående håll tar mig till applistan med ikoner. Hela idén med Wear OS är ju att du förutom hälsa- och träningskoll även ska ha tredjepartsappar, så här kan såväl Googles egna appar Gmail, Google Maps, Wallet och Assistant som Spotify, Whatsapp, Strava och andra appar. Utbudet av appar är inte särskilt stort, men det viktigaste kan man nog säga finns. Vi ska dock påpeka att Wear OS fortfarande verkar komma långt ner i Googles prioriteringslistor. Nyheter som Gemini-appen som finns för telefoner nu lyser med sin frånvaro i klockan.

Utöver detta skickar så klart Samsung med sina egna appar, som Samsung Wallet, Kalender, Smartthings och, nästan lite komiskt, webbläsaren Samsung Internet. Som om någon skulle ha nytta av att surfa på vanliga webben i klockans minimala skärm och begränsade inmatningsmöjligheter.

Splittrat och ofärdigt

Det är några år sedan nu som Samsung gick över till Googles uppdaterade smartklockesystem och fortfarande ger det ett lite splittrat och ofärdigt intryck. Upplevelsen av Wear OS skiljer sig åt beroende på vilken tillverkare det är som gör klockan. I Samsungs fall får vi inställningar i Samsung Wearable-appen i telefonen och hälsokoll i Samsung Health. Dessutom finns EKG och Blodtryck via appen Samsung Health Monitor som bara finns tillgänglig för Samsung-telefoner.

Något som Samsung i alla fall fått ordning på nu är batteritiden. Galaxy Watch Ultra kommer med e-simmöjlighet och det är något av det första jag testar. Det gör att jag kan ge mig ut på löprunda och strömma Spotify direkt till hörlurarna utan att ha med mig mobilen. När jag testade det här i föregångaren räckte batteriet bara i två timmar, men med bättre batterikapaciteten i Ultra och kanske framförallt mer effektivt systemchipp går det betydligt bättre nu. En timmes löpning med gps aktiv och musik strömmad tar batteriet från 100 till 74 procent. Generellt under testveckorna så varierar batteritiden mellan en och två dygn beroende på hur mycket jag använder klockan och om jag har mobilen med mig eller är beroende av uppkopplingen via klockans esim. När jag sedan behöver ladda går det långsamt. Jag testar både att ladda med Samsungs egen Duo-laddare (som laddar telefon och klocka samtidigt) och enbart klocka med den medföljande kabeln och en snabbladdare. Båda är undermåliga och laddar fullt på makliga 2,5 timmar. Givet att klockan har en batteritid på under ett dygn när jag använder den flitigt är det alldeles för långsamt. Samsungs egen Duo-laddare är dels långsam, men kräver även att jag tar bort armbandet för att klockan ens ska passa i laddaren och komma tillräckligt nära för trådlös laddning.

Precision på gps ska vara förbättrad, men jag märker inga stora skillnader. Jag passar på att jämföra med en Apple Watch 9 och då får jag nästan identiska resultat. Precisionen är bra, men inte förstklassig, så jag kan fortfarande se lite avvikelser när jag detaljstuderar kartan över var jag sprungit. Sammantaget så mäter i alla fall klockan mina träningspass bra. Det större batteriet och mer tåliga utförandet gör dock att formatet blir skrymmande och det känns när jag sover med klockan. Den är helt enkelt påtaglig på armen och därför rätt obekväm under natten. Under dagen reagerar jag inte på det, men just i sängen kan den lätt haka i när jag rör mig eller trycka obekvämt mot armen i vissa lägen.

Rörigt med analys och råd

Jag testade nyligen Oura Ring, en smart ring som imponerade framförallt med sömnmätningens precision och de genomtänkta råden och analysen den gav. Att Samsungs klocka inte fyller samma funktion är inte konstigt, men jag reagerar ändå på kontrasten i rapporteringen av hälsodata. Samsung Health presenterar en rad olika mätvärden, som energipoäng och sömndjur. Jag får veta att jag sover som ett rådjur. Min förra Samsung-klocka sa att jag sov som ett lejon. Jag får energipoäng och under den rubriken varningar på vissa områden. “Åtgärd behövs” för puls under sömn och aktivitet under föregående dag. Vad jag ska göra är dock oklart och det här skapar snarare oro än hjälper mig. De vaga förslagen om att “göra sängen till en plats för sömn” hjälper inte heller till. Jag provar att ändra mina aktivitetsmål, men det hjälper inte för att få bort varningen om för lite aktivitet dagen innan och detta trots att jag alla dagar stänger mina aktivitetsringar och mer än så. De riktigt hjälpsamma råden och den insiktsfulla analysen uteblir.

Stor och därför obekväm att sova med

Samsung Galaxy Watch Ultra är en klocka som kostar över 8000 kronor, dubbelt så mycket som systermodellen Watch 7. Det inkluderar e-simmöjlighet och att jag därmed kan ha kontakt med omvärlden och svara på chattar och annat direkt i klockan. Ett så högt pris gör dock att vi ska kunna ställa höga krav och de tycker jag inte att Watch Ultra lever upp till. Funktionen är bra överlag, som jag redogjort för, men det finns barnsjukdomar och svagheter. Ett träningspass, av det dryga tjugotalet jag gör med klockan visar rutten på karta, men hävdar ändå att rundan jag tagit är noll meter. Skärmen och prestandan är generellt bra, men ändå händer det att klockan dröjer innan skärmen tänds då jag lyfter armen och ibland får jag trycka eller svepa två gånger på skärmen innan klockan helt vaknar till och reagerar. En natt vaknar jag klockan 02 av att klockan vibrerar ihärdigt. Har jag glömt aktivera sov-läget? Nej det är aktivt. Men jag ser att vibration trots det är aktivt, så det stänger jag av. Minuten senare vibrerar klockan igen. Orsaken är säkert en kombination av handhavandefel och bugg, men oavsett orsak är det ovärdigt en klocka av den här kalibern.