Test: Sony Xperia 10 VI – Med unikt kompakt format

Betyg Telefoni & Data 7/10 Media & Skärm 6/10 System & program 7/10 Användarupplevelse 6/10 Material & kvalitet 7/10 Totalbetyg 68% Smal och lättgreppad Batteritiden Skärmen

Man kan inte påstå att det råder stor variation på formatet på mobiltelefonerna. Om vi bortser från vikbara kan man säga att valet står mellan den större eller den mindre, och vill du ha en billig mobil finns bara den större. I varje kategori är mobilerna väldigt lika varandra.

På det viset har Sony varit lite av en frisk fläkt med sin egensinnighet. Man har inte bara gjort mobiler med extra långsmal skärm utan dessutom låtit bli att fälla in selfiekameran. Särskilt de mindre Xperia 5 och Xperia 10 utmärker sig för att med en bredd på under 70 mm vara de smalaste mobilerna på marknaden (Asus Zenfone 10 kommer nära). Om sedan just smal är det som gör telefonen lättanvänd med en hand samtidigt som skärmen är så hög kan diskuteras men poängen här är att formatet står för ett alternativ som i övrigt saknas.

Efter att ha tuffat på i nötta spår de senaste åren överraskade Sony i år med att göra sin Xperia 1 i det helt vanliga 19,5:9-formatet. Vi har dessutom indikationer på att det inte blir någon Xperia 5 i år, så det gör Xperia 10 VI till den enda kvarvarande mobilen med Sonys egna långsmala format.

Xperia 10 är Sonys serie för mellanprismodeller, och rekommenderat pris är 5000 kronor. I den prisklassen väntar man sig inte lyxiga material, och att telefonen har en rätt anonym plastbaksida är nog de flesta nöjda med. Fingeravtrycksläsaren sitter i av/påknappen, och telefonen har headsetjack, men inte kameraknapp som Xperia 1 har. Skärmen är helt platt, och selfiekameran sitter som tidigare nämnt i ramen men den svarta kanten ovanför skärmen blir ändå så tunn att man undrar varför inte fler väljer denna lösning.

Svagare skärm

Om man jämför med andra telefoner i samma prisklass och bortser från att de är större och klumpigare i jämförelse så är skärmen något av en svaghet med dagens mått mätt. Upplösningen är fin, men den maximala ljusstyrkan är lite svag, särskilt i jämförelse med andra nya mobiler som fått allt ljusstarkare skärmar som fungerar bra även i solljus. Det kan man inte säga att Xperia 10 VI gör. Kanske ännu mer påtagligt är skärmens uppdateringsfrekvens på 60 hertz, vilket ger eftersläpningar när du skrollar. Idag hittar vi få telefoner annat än i budgetklass som inte har 120 Hz-skärm, och det är något som bidrar överraskande mycket till användarupplevelsen.

Prestanda är också en svaghet i förhållande till prislappen, men här är Sony inte ensamma om att snåla. Chipsetet är Snapdragon 6 gen 1, vilket är en prestandamässig uppgradering jämfört med det Snapdragon 695 som satt i förra årets modell, men det är fortfarande ett två år gammalt mellanprischipset. Med dagens mått mätt känns telefonen lite småseg, men aldrig så långsam att det står i vägen för att använda mobilen.

Snapdragon 695 hade den fördelen att alla telefoner chipsetet satt i hade batteritid i toppklass. Den egenskapen verkar Snapdragon 6 gen 1 ha ärvt, för även Xperia 10 VI är en mobil med batteritid klart över snittet, både i vårt batteritest där vi mäter skärmtiden och i praktisk användning.

En färre kamera

Sony Xperia 10 VI har två kameror på baksidan, en huvudkamera på 48 megapixel och en vidvinkelkamera på 8 megapixel. Det är en kamera mindre än på föregångaren men Sony resonerar att den zoomkamera på 8 megapixel med två gångers förstoring som satt i telefonen lika gärna kunde ersättas av att man utnyttjar den höga upplösningen på huvudkameran till att zooma och få minst lika bra resultat. Det tyckte jag också när jag testade föregångaren, och du kan mycket riktigt ta bilder som blir skarpa vid två gångers förstoring med kameran.

Sedan är kamerorna ändå rätt svaga för prislappen. Samsung har till exempel Galaxy A35 i samma prisklass som har helt okej kameror, här är det istället viss budgetkänsla på kamerorna. Bilderna blir visserligen skarpa men lite murriga i färgerna. Fotografering i dåligt ljus är definitivt inte kamerans styrka, men den skämmer inte heller ut sig helt där. Vidvinkelkameran tar i sin tur bilder med märkbart sämre skärpa än huvudkameran.

När det gäller Sonys tolkning av Android lägger man ner rätt mycket energi på att skapa egna appar för ljud och bild, men det gäller främst Xperia 1, och i den billigare Xperia 10 VI märker man inte så mycket av det. Ett par appar för videoredigering och ljudmixning finns med, men till exempel kameraappen är enklare och saknar Pro-läge med manuella inställningar. Sony lovar tre större systemuppdateringar och fyra år av säkerhetsuppdateringar till mobilen.

Om det inte vore för formatet skulle Sony Xperia 10 VI ha svårt att utmärka sig bland andra mobiler för runt 5000 kronor. Men nu är som sagt de flesta mobiler i denna prisklass rätt stora, och det gör att telefonen fyller en nisch. I denna nisch gör den ett helt okej jobb.

Frågor och svar

Är det en bra telefon att använda med en hand? Den är lätt att greppa med en hand, men det långsmala formatet gör att du inte når skärmens övre kant med tummen.

Hur mycket snabbare är Xperia 10 VI än Xperia 10 V? Cirka 40 procent snabbare i våra prestandatester. Jämfört med andra mellanprismodeller ligger prestanda i det nedre skiktet.

Hur är högtalarna? Telefonen har ett par rätt bra stereohögtalare med lite låg maxvolym.

Ett alternativ

Motorola Edge 50 Neo är en annan hyfsat kompakt mobil. Prislappen är lite högre men fortfarande inte i närheten av vad en kompakt toppmodell kostar, och prestandan är bättre än för Xperia 10 VI.

Kameraexempel

Kamerorna i Xperia 10 VI är rätt mediokra även när man jämför med andra mobiler i samma prisklass