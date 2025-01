Molnlagring i mobilen: Alternativen till jättarna del 2

Oavsett om du tycker att de största IT-företagen fått för mycket makt, är orolig för att din personliga information ska utnyttjas för kommersiella intressen eller bara vill sprida dina gracer finns det gott om alternativ till Google Drive, Icloud, Onedrive och Dropbox. Ur ett mobilperspektiv vill du kanske komma åt dina dokument du har på datorn på språng, men framför allt kunna ha en backup av dina bilder från mobilen så att de inte går förlorade om du skulle bli av med mobilen eller den går sönder.

I del ett av artikeln tittade vi på molntjänsterna Proton Drive och Icedrive, och här går vi igenom ett par till.

Filen

Filen drivs av ett tyskt bolag med samma namn och tjänsten drog officiellt igång 2021, men den hade varit under utveckling en tid innan dess. Molnlagring är företagets huvudsakliga verksamhet, och man fokuserar bland annat på end-to-end-kryptering av innehållet.

Att skapa ett konto på Filen är gratis, och då får du 10 GB lagring, vilket förstås inte räcker om du ska göra en backup av ditt bildgalleri på mobilen, men är tillräckligt för att du ska kunna prova tjänsten ordentligt innan du betalar. Du kan få upp till 30 GB gratis genom att bjuda in andra till tjänsten.

Prissättningen är rätt komplicerad, med nivåer på 100 GB, 200 GB, 500 GB, 2 TB och 10 TB, där du kan välja om du betalar per månad eller ett år i taget med ett lägre pris som följd. Du kan dessutom addera nivåerna som du vill, och till exempel betala för 500 GB och 200 GB samtidigt och på så sätt skräddarsy så att du betalar för precis så mycket molnlagring du behöver. Priserna är låga, särskilt för de lägre nivåerna och du kan få 100 GB för motsvarande 11,50 i månaden. För just 100 GB kan du dessutom välja att betala ett engångsbelopp på ca 345 kronor och få tillgång till lagringsnivån livet (ditt eller företagets) ut.

Filen är plattformsoberoende, och du kan nå tjänsten på webben och via appar till Android, Ios, Windows, Macos och Linux.

Att fokus på säkerheten är stort märker jag när jag skapat ett konto och omedelbart får uppmaningen att exportera mina huvudnycklar i en fil och spara dem på ett säkert ställe. Jag kan inte återställa mitt lösenord utan denna huvudnyckel, här räcker det inte med att bara be dem maila mig. Jag kan också slå på tvåfaktorsautenticering vid inloggning.

När du installerar appen får du en rätt typisk filhanterare där du kan bläddra bland dina filer och bilder, antingen i mappar, sorterade efter senast uppladdade filer, eller i ett bildgalleri. Om du väljer att aktivera bildsynkronisering får du också välja i vilken mapp bilderna ska sparas, så det är smidigt att organisera uppladdningarna och du kan till exempel se till att bilder från mer än en mobil hamnar i samma bildmapp. Du kan dela filer men de du delar med måste förstås också vara användare av Filen. Du kan visa bilder och spela upp filmer direkt i appen.

Även på datorn bläddrar du bland filerna i appen, men du kan slå på nätverksdisk i inställningarna. Då visas Filen som en separat partition på din dator och där hittar du alla filer och mappar som finns på ditt konto.

Utöver den rena molnlagringen finns det två ytterligare funktioner i Filen. Dels en enklare anteckningsapp där du kan skapa anteckningar, med eller utan formatering, och checklistor och sortera dem med taggar. Dessutom finns det en chattfunktion där du kan chatta med andra kontakter som också använder Filen.

Filens största nackdel är att appen inte är särskilt bra på att jobba i bakgrunden. Oftast måste jag gå in i appen för att uppladdningen av bilder ska ske, och även på datorn kan jag vara tvungen att ta till lite handpåläggning för att få upp de bilder jag nyss synkat från mobilen till molnet. Det förtar lite av poängen med att ha en molntjänst som säkerhetskopiering till mobilen.

Fakta Filen

Synkar via: Appar till Ios, Android, Windows, MacOS, webbgränssnitt

Bästa pris:

10 GB: Gratis

100 GB: 11,50 kr/mån

200 GB: 19 kr/mån

500 GB: 38,50 kr/mån

2 TB: 86,50 kr/mån

10 TB: 384 kr/mån

Länk: https://filen.io/

Plus: Lätt att styra vart bilder ska synkas, prisvärda planer

Minus: Apparna dåliga på att synka i bakgrunden

Betyg: 7/10

Sync.com

Sync.com, eller bara Sync, är en kanadensisk tjänst som funnits sedan 2011, Fokus är på kryptering och säker överföring, och sedan tjänsten grundades finns det inga rapporter om säkerhetsläckor. Molnlagringen är företagets enda tjänst, men man erbjuder en del samarbetsfunktioner för företagskunder inom ramen för den.

Du kan teckna ett gratiskonto och får då 5 gigabyte fritt lagringsutrymme, och du kan tjäna in mer lagringsutrymme genom att gå igenom olika funktioner och bjuda in vänner och bekanta. Betalabonnemangen erbjuder dock begränsade valalternativ. Du kan betala årsvis eller per månad men inte för alla prisnivåer, och för privatpersoner finns bara alternativen 200 GB, 2 TB eller 6 TB, där 200 GB-alternativet inte är särskilt prisvärt. Bra billigare prisplaner med mindre datapotter saknas alltså, men du kan i alla fall ångra ditt köp och få pengarna tillbaka i upp till 30 dagar. En del funktioner finns också bara i de dyrare prisplanerna, som förhandsgranskning av dokument och Sync on demand av molnfiler.

Det finns till exempel filhistorik, där du kan rulla tillbaka till en tidigare filversion, och papperskorg där du kan fiska upp raderade filer, och dessa raderade filer eller äldre versioner ligger kvar i 30 - 360 dagar beroende på vilken prisplan du valt.

När du registrerar ditt konto får du välja om det ska gå att återställa lösenordet via e-post eller inte. En avvägning mellan användarvänlighet och säkerhet där du som användare själv får bestämma. Sedan kan du installera appar till Ios, Android, Windows och Mac, men inte Linux. Du kan förstås också komma åt Sync.com via webben, och där har du ett drag och släpp-gränssnitt som du kan ladda upp filer med.

Oavsett om du loggar in på mobilen eller på webben kommer du till en rätt spartansk filhanterare. I appen till Windows och Mac får du däremot välja en mapp som alltid hålls i synk mellan datorn och molnet. När jag först försöker välja en plats får jag ett felmeddelande. Jag gissar att det beror på att den mappen i sig synkar mot Onedrive, och när jag väljer en annan plats som inte gör det fungerar det.

I appen kan jag välja att slå på automatisk synkning av mobilens bilder, och de bilderna hamnar i en mapp som heter Camera Uploads. Har du mer än en mobil hamnar alla bilder i samma mapp, men du kan slå på så att de sorteras efter vilken månad de är tagna. Det är dock lite si och så med kamerauppladdning i bakgrunden. Har du nyligen varit inne i appen laddas bilden upp direkt efter att du tagit den. Annars kan det ta timmar, och på Iphone när jag testar har bilden fortfarande inte laddats upp dagen efter, trots att jag i appens inställningar kryssat i “background uploading” för bilder. Så fort jag öppnar appen Sync på Iphone rasslar det till och bilderna synkas.

Du kan välja att en pinkod eller biometrisk avläsning behövs för att öppna appen, men du kan också välja att skydda en del av filerna genom att ha dem i ett personligt valv. Annars är det glest med funktioner och du kan till exempel inte titta på videofilmer i appen utan de måste laddas ned och öppnas i mobilens videospelare.

Det är inte utan att Sync.com känns lite spartansk, med mer fokus på backup av datafiler och delning av dessa filer med andra användare.

Fakta Sync.com

Synkar via: Appar till Ios, Android, Windows, MacOS, webbgränssnitt

Bästa pris:

5 GB: Gratis

200 GB: 56 kr/mån

2 TB: 90 kr/mån

6TB: 225 kr/mån

Länk: https://www.sync.com/

Plus: Du kan skydda filerna med biometrisk upplåsning

Minus: Ingen videouppspelning i appen, bakgrundssynkronisering av kamerabilder går inte alltid av sig själv.

Betyg: 6/10