Så funkar QR-koderna i Mobilt BankID – gör det säkrare

Många brukar råda användare att aldrig logga in med mobilt BankID på någon annans uppmaning. QR-koden som visas på din stor skannar du med din BankID-app och det bekräftar att din dator och din mobil med BankID är på samma plats. Det i sig är ett extra lager säkerhet. Då kan inte en bedragare lura dig att logga in på en tjänst du inte ser eller från en annan plats.

När du skannat koden behöver du antingen trycka din säkerhetskod eller bekräfta med ansiktsigenkänning eller fingeravtryck i mobilen om du aktiverat det- Först efter det kommer du att loggas in.

QR-koder används bara när du ska logga in via en annan enhet. Om du besöker tjänsten du ska logga in på i samma enhet som du har ditt mobila BankID kommer du inte behöva använda någon QR-kod.

