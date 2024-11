Så ser du om din Iphone laddar för långsamt

De senaste åren har Iphone fått bättre och bättre möjligheter till snabbladdning samtidigt som batterikapaciteten ökat. Iphone 8 och senare stödjer någon form av det Apple definierar som snabbladdning, men det förutsätter att du har en laddare som kan leverera den kapaciteten, oavsett om det är sladdbunden laddning eller trådlös laddning. Det här ska göra att du kan ladda telefonen till 50 procent på ungefär en halvtimme.

Både förra årets Iphone 15 Pro och den senaste Iphone 16 Pro har stöd för snabbladdning på strax under 30W medan till exempel Iphone 11-serien stödjer laddning i upp till drygt 22W. Exakt hur snabbt telefonen laddar beror på laddningsgraden och telefonen tillåter snabbare laddning när laddningsgraden är låg.

Här ser du kapaciteten

I IOS 18 som finns ute nu och stöds av Iphone Xr, Iphone Xs, Iphone SE (andra gen), Iphone 11-serien och senare finns en ny funktion som visar det här tydligare. Under Inställningar, Batteri i telefonen kan du se om laddaren du använder är så snabb som telefonen kan klara. I historiken för laddningsgrad kan du se orange färg under laddning, vilket visar att telefonen klarar snabbare laddning. Långsam laddning behöver inte vara ett problem om du har gott om tid och till exempel laddar telefonen under natten, men har du behov av snabbare laddning gör en snabbladdare jobbet. I diagrammen ser du även en paussymbol då systemet gjort uppehåll i laddning för att skona batteriet.

För möjlighet att ladda din Iphone med högsta möjliga kapacitet så behöver du en laddare som stödjer USB Power Delivery 2.0 och det behöver alltså inte vara en laddare direkt från Apple så länge den uppfyller det kravet.