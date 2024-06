Ställ in ansiktsigenkänning i Mobilt Bank ID

Det går att enklare logga in och skriva under med Mobilt Babk ID genom att istället för kod använda Face ID. I Iphone med ansiktsigenkänning så går det här enkelt att ställa in. I Mobilt Bank ID-appen hittar du inställningsmenyn nere till höger och ett klick där tar fram Inställningarna där Face ID är den första inställning du möts av.

Här kan du välja att aktivera antingen inloggning med Face ID, underskrift eller båda. Du väljer Fortsätt, bekräftar och sedan är det klart.

Då prioriteras alltid ansiktsigenkänning framför kod när det är möjligt. Du kan dock fortfarande tvingas ange din kod om banken eller tjänsten kräver den säkerhetsnivån, så glöm inte din kod.

För Android-telefoner är det istället fingeravtryck som gäller. Trots att flera Androidtelefoner, framförallt Pixel 8 Pro har säker ansiktsigenkänning så är den inte godkänd för inloggning i BankID-appen och du hänvisas därför till fingeravtryck.

Annons

Det här tipset har tidigare publicerats exklusivt för Plus-medlemmar på Mobil.se. Här kan du bli Plus-medlem och därmed få direkt tillgång till alla artiklar på Mobil.se och dessutom ta del av förmånliga erbjudanden och rabatter. Som plusmedlem så får du samlade tips och många andra fördjupande, vägledande artiklar. Tipset publicerades ursprungligen här när vi gav plus-medlemmar tips till Mobilt Bank ID.