Tips för Mobilt Bank ID – 11 sätt att göra mer och öka säkerheten

I den här artikeln vägleder vi dig att få ut mer av ditt Mobila Bank ID. Vi berättar hur det kan bli enklare att logga in, hur du löser problem som kan uppstå och vad du själv kan göra för att motverka bedrägerier och höja din egen säkerhet.

Artikeln är uppdelad i 11 olika, separata tips så att du själv kan gå igenom ett och ett för att få ut mer av ditt Mobila Bank ID och se till att säkerheten är på topp när du utför dina ärenden.

Så skaffar du nytt Mobilt BankID om din telefon saknar NFC

Generellt gäller att du behöver NFC i din telefon och du behöver ofta även ett pass eller ett nationellt ID-kort för att skaffa ett nytt Mobilt Bank ID.

Vilka exakta regler som gäller för Mobilt Bank ID beslutas av din bank och varje bank som utfärdar Mobilt Bank ID kan sätta sina egna krav, baserat på säkerhetsrisk och det enskilda fallet.

Skulle du sakna en aktuell id-handling eller om du använder en telefon som inte har stöd för NFC så kan du alltså kontakta din bank.

Fingeravtryck istället för kod i Mobilt Bankid – så gör du

När du ska logga in med Mobilt Bank ID eller signera något så kan du göra det med din kod. Många gånger är det dock enklare att om du har Android eller en äldre Iphone utan ansiktsigenkänningen Face ID använda fingeravtrycksläsaren.

Det finns en hel del små knep som gör att Bank ID går att använda mer smärtfritt. Ett sådant är att slippa trycka in koden. Har du en Android eller en äldre Iphone är det fingeravtryck som gäller, har du istället en nyare Iphone med ansiktsigenkänning är det Face ID som är enklast att använda.

För att ställa in så att fingeravtryck används istället för koden så går du till Inställningar i din Bank ID-app. Där finns valet för fingeravtryck längst upp. Där kan du aktivera dels fingeravtryck för identifiering och dels för underskrift. När du bekräftat genom att trycka fortsätt och ange din kod är allt klart.

Observera dock att det är tjänsten som du loggar in eller signerar i samt din bank som bestämmer graden av säkerhet som krävs för respektive användningsområde. Därför kan du ibland trots detta tvingas ange din kod, så glöm inte bort den.

Ställ in ansiktsigenkänning i Mobilt Bank ID

Det enklaste sättet att använda Mobilt Bank ID är med ansiktsigenkänning. Så här använder du Face ID istället för sifferkod när du logga in eller signerar i Mobilt Bank ID.

Det går att enklare logga in och skriva under med Mobilt Babk ID genom att istället för kod använda Face ID. I Iphone med ansiktsigenkänning så går det här enkelt att ställa in. I Mobilt Bank ID-appen hittar du inställningsmenyn nere till höger och ett klick där tar fram Inställningarna där Face ID är den första inställning du möts av.

Här kan du välja att aktivera antingen inloggning med Face ID, underskrift eller båda. Du väljer Fortsätt, bekräftar och sedan är det klart.

Då prioriteras alltid ansiktsigenkänning framför kod när det är möjligt. Du kan dock fortfarande tvingas ange din kod om banken eller tjänsten kräver den säkerhetsnivån, så glöm inte din kod.

Höj säkerheten på ditt Mobila Bank ID: Så gör du

Mobilt Bank ID har skapats för att erbjuda säker inloggning inte bara till bankerna utan även till andra viktiga tjänster. Det innebär dock inte att det saknas risker och det finns flera saker du kan göra för att öka säkerheten.

Bank ID är säkert, men det förekommer ändå bedrägeriförsök. Här är några sätt du kan skydda dig på.

Aktivera appnotiser

Genom att tillåta appnotiser för Bank ID-appen så får du ett meddelande vid viktiga, känsliga händelser. Det kan vara till exempel att du laddat ner ett nytt Bank ID till en annan telefon och får du ett sådant meddelande när du vet med dig att du inte gjort det är det dags att agera på bedrägeriförsöket.

Kolla historiken

I Mobil ID-appen kan du se de senaste händelserna. Historiken är ett eget menyval i botten av skärmen och här kan du se vilka inloggningar och signeringar som du gjort. Finns där något du inte känner igen är det viktigt att höra av dig till din bank.

Logga inte in för att någon ber dig

Du ska bara använda Mobilt Bank ID på eget initiativ. Därför bör du inte logga in för att någon till exempel ringer upp och ber dig logga in.

Var noga med din personliga kod

Den personliga koden i Bank ID-appen är din nyckel till appen och därför ska du vara noggrann med att skydda den. Koden ska inte vara lätt för någon utomstående att gissa och skydda din kod så ingen annan ser den.

Behandla telefonen som en värdehandling

Med Bank ID och mycket annat privat i telefonen är det viktigt att skydda själva telefonen. Ha alltid skärmlås på telefonen och lämna den inte oövervakad.

Logga in rätt

När du signerar eller använder Bank ID för inloggning får du ofta upp en beskrivning av anledningen till användningen. Det ska tydligt stå vilken tjänst du loggar in på. Läs den informationen noga och se till att det verkligen är rätt tjänst du är ansluten till.

Aktivera inte Bank ID i någon annans telefon

Du ska inte ha ditt bank ID i en telefon annan än din egen, den som du har full kontroll över.

Om du blir utsatt för bedrägeri

Misstänker du att du utsätts för ett bedrägeri bör du spärra ditt Mobila Bank ID. Det gör du genom att höra av dig direkt till din bank, den bank som utfärdat ditt Bank ID.

Problem med Mobilt Bank ID – så kan du testa att det fungerar

Om du har något problem med ditt Bank ID, eller bara vill kanske testa att ditt nya fungerar finns det ett enkelt sätt att göra det.

Bank ID är en tjänst som man kanske vill prova utan att för den skull faktiskt logga in eller signera något på riktigt. Just därför har Bank ID själva en tjänst där du kan göra det.

Du hittar den på adressen https://test.bankid.com/ och där kan du prova att ditt Mobila Bank ID i appen fungerar som det ska. Det kan vara bra för att se om det är tjänsten du loggar in på eller ditt Bank ID som är orsaken till eventuella problem.

Om du skulle upptäcka några problem med ditt Bank ID får du på testsajten ovan även möjlighet att se vad som är fel och hjälp att rätta till det.

Det här behöver du för att skaffa Mobilt Bank ID

För att kunna skaffa mobilt Bank ID behövs inte bara en telefon som stöds av tjänsten. Det finns även flera andra krav.

Först och främst måste den som skaffar Bank ID ha ett personnummer samt vara kund i en bank som utfärdar Mobilt Bank ID. Du måste även vara över 18 år, eller ha målsmans godkännande för att skaffa Mobilt Bank ID.

Sedan krävs även en telefon som stöds av tjänsten. De aktuella kraven på telefoner och operativsystem hittar du hos Bank ID och de uppdateras med jämna mellanrum.

Så kan du spärra Mobilt Bank ID

Det är din bank som är den som kan hjälpa dig med problem kring Mobilt Bank ID och spärra det om det skulle behövas.

Det finns tio banker i Sveriges som ger ut Mobilt Bank ID. Det är Nordea, Swedbank, Danske Bank, Handelsbanken, ICA Banken, Länsförsäkringar, SEB, Skandia, Sparbanken Syd och Ålandsbanken. Du måste alltså vara kund hos någon av dessa banker för att skaffa ett Mobilt Bank ID och det är till din bank du även hör av dig om du behöver spärra ditt Bank ID.

Så kan ditt Mobila Bank ID kapas: Gör så här för att skydda dig

Något av det nu vanligaste sättet att få Mobilt ID kapat av bedragare är när du blir uppringd, ofta från ett fejkat nummer, och någon som kanske uppger sig ringa från din bank ber dig identifiera dig.

Genom att ringa med fejkade nummer, så det ser ut som om det är din bank som ringer, kan bedragare luras. Det rapporterar bland annat SVT.

Det primära sättet att skydda sig från den här typen av bedrägerier är att aldrig någonsin logga in med mobilt Bank ID på uppmaning av någon annan, inte ens om du tror det är banken som ringer.

Det måste du göra om du glömt bort koden till mobilt Bank ID

Har du glömt bort din personliga kod till Mobilt Bank ID finns det bara en sak du kan göra.

Det är bara du som vet om din kod till Bank ID och glömmer du bort den måste du därför skaffa ett nytt Mobilt Bank ID. Det finns inget sätt att få en ny kod till det Bank ID du redan har.

Så länge du minns din befintliga kod går det dock bra att direkt i Bank ID-appen byta kod till en ny.

Behöver du skaffa ett nytt Mobilt Bank ID så gör du det via din bank.

Telefonen stulen – så gör du med Mobilt Bankid

Om din telefon skulle bli stulen eller om du bara tappar bort den är det säkrast att spärra Mobilt Bank ID.

Du behöver inte ha tillgång till din telefon för att spärra ditt Mobila Bank ID. Det kan du göra ändå. Det är den bank där du är kund och därifrån du fått ditt Bank ID som även kan hjälpa dig att spärra det om det behövs.

Alternativen till Mobilt Bank ID

Mobilt Bank ID och de tio banker i Sverige som utfärdar det har en stark ställning. Ska du till exempel logga in på banken eller Swish krävs Mobilt Bank ID men för andra tjänster finns alternativ.

Vill du logga in hos din bank så krävs ofta Mobilt Bank ID även om alternativ som koddosa förekommer. När du däremot ska identifiera dig i andra tjänster, som hos tobaksaffären, DHL-paketombudet, ditt apotek eller andra så är Freja den främsta konkurrenten.

Liksom Bank ID erbjuder Freja även digitalt ID-kort och för att skaffa Freja som finns i form av en app för Ios, Android och Huawei. Du skaffar ett Freja eID med hjälp av en godkänd legitimation och Freja-appen.