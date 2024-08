Tips: Välj vilka aviseringar som är viktigast

Om du får mycket aviseringar från olika meddelandeappar där en del konversationer är viktigare än andra kan du ställa in så att dessa konversationer alltid lägger sig överst bland dina inkomna aviseringar. Det ställer du in genom att gå in på inställningar/aviseringar och välja prioriterade konversationer. Här ska du få upp alla färska konversationer i olika appar, och du kan välja vilka som ska prioriteras av dem.

På Samsung ska motsvarande inställning finnas under inställningar/aviseringar/avancerade inställningar/samtal. Här är det dock tomt när vi försöker använda funktionen. Vi har sökt Samsung för svar om varför det är så.

