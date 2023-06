Iphone-tips: Ta kontroll över vad apparna vet om dig

Det här är vad apparna vet om dig – och så kan du ändra på det

Appar du installerar kan få tillgång till data, som din kalender, hälsodata eller adressbok, då för att du ska kunna hitta dina vänners konton och bli vänner i en ny social app eller för att kunna Swisha till en kontakt. Appar kan även få tillgång till sensorer och funktioner i din Iphone, som kamera eller position. Allt det här kan du styra över själv, vilka appar som ska få göra vad.

Under inställningar, Integritet och säkerhet, kan du gå in och se under till exempel Kamera vilka appar som har tillgång till den och stänga av tillgången för alla appar du önskar.



