Apples Iphone 16-lansering ikväll: Det får vi se och så följer du eventet

Klockan 19 ikväll inleds Apples lanseringsevent och det sänds direkt på Apples egen Youtube-kanal, i Apple TV och på Apples webbplats. På mobil.se kommer vi under kvällen att rapportera direkt om alla de viktiga nyheterna.

De största nyheterna kring Iphone 16 handlar om AI, men dels är flera av de funktionerna försenade till senare uppdateringar av IOS under hösten och vintern och dessutom är det bekräftat från Apples sida att Apple Intelligence som AI-tjänsterna kallas inte kommer till Europa. Det talas även om att konsumenter enligt flera undersökningar inte värderar AI-funktioner så högt när de ska skaffa ny telefon och att den försäljningsökning som Apple hoppas på därför kan utebli även i de länder som faktiskt får AI-tjänsterna.

Enligt Bloombergs Mark Gurman är telefonerna som släpps ikväll fyra till antalet, precis som tidigare år. Det handlar alltså om Iphone 16, Iphone 16 Plus, Iphone 16 Pro och Iphone 16 Pro Max. De två enklare telefonerna, Iphone 16 och Iphone 16 Plus kommer se nästan identiska ut mot fjolårets modeller, men få den actionknapp som introducerades i förra årets Pro och dessutom får de mer arbetsminne, vilket ska gynna AI-tjänsterna i Apple Intelligence. De får även ett vässat systemchip och det har talats om att kameralinserna placeras horisontellt på baksidan för att telefonerna ska kunna spela in rumslig video för uppspelning i Apple Vision Pro.

Pro-modellerna ska enligt samma källa få 48 megapixels vidvinkelkamera istället för 12 som nu, mer arbetsminne och Pro-modellen ska få 5x optisk zoom för att matcha Pro Max-modellen, så de får samma kameraegenskaper. Dessutom ska enligt uppgifterna båda Pro-modellerna i Iphone 16-serien få en ny fysisk knapp på sidan som är avtryckare när du tar bilder eller spelar in video. Knappen ska fungera på liknande sätt som på en traditionell kamera, så att du kan trycka löst för att fokusera och sedan hårdare för att ta bilden. Du ska även kunna svepa över knappen för att växla mellan stillbild och video.

Annons

Airpods och Apple Watch men ingen Ipad

Under kvällens event kan vi även få se ett par nya Airpods. En ny version av Airpods Pro tros dröja till senare, men ett par uppdaterade Airpods och en ny version av Airpods Max ska komma enligt Marc Gurman på Bloomberg, båda modellerna med usb-c-laddning. Ipad Mini ska enligt uppgifterna inte släppas ikväll, men Apple planerar enligt källor istället ett event i oktober där Ipad och datorer ska visas upp innan julförsäljningen drar igång på allvar.

När det gäller Apple Watch är detta Apple Watch series 10 och det är något av ett jubileum. Främsta nyheterna ska enligt Bloombergs skribent bli en något större skärm och märkbart tunnare design. För bara några dagar sedan sade samma källa, Marc Gurman på Bloomberg, att även Watch Ultra 3 och en ny Watch SE, men igår ångrade han sig och sa att de kan vara försenade och att Apple istället väljer att lansera den gamla Watch Ultra 2 i en ny svart färg.

Lanseringen kan du följa på Youtube nedan och vi på Mobil kommer så klart att rapportera om nyheterna på sajten under kvällen samt sammanfatta det viktigaste.