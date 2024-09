Officiella: Apple Iphone 16 Pro och Pro Max – Större, snabbare, mer

Precis som förra årets Pro-modeller är Iphone 16 Pro och Pro Max gjorda i en kombination av aluminium och titan. De släpps i de fyra färgerna svart, vit, silver och öken. Mest intressant är kanske skärmarna som är större än tidigare. Iphone 16 Pro har en skärm på 6,3 tum och Pro Max får en skärm på 6,9 tum, detta samtidigt som Apple minskat bredden på marginalen mellan skärmens kant och telefonens kant. För att jämföra med förra årets Iphone Pro-modeller så är de 6,1 respektive 6,7 tum.

Ny fysisk kameraknapp

Precis som de billigare Iphone 16 och Iphone 16 Plus får Iphone 16 Pro och Pro Max den nya Camera Control-knappen. Det är en ny virtuell knapp som inte bara fungerar som vanlig avtryckare till kameran. Du kan trycka lätt en gång för att ta fokusera och sedan trycka hårdare för att ta en bild. Du kan även trycka och hålla in för att ta en video istället. Vidare så går det att svepa över knappen för att ändra olika inställningar. Senare i år ska knappen dessutom få en uppgradering så att det i pro-modellerna ska gå att låsa fokus och sedan ta bilden.

Dessutom behåller så klart Pro-modellen den Action-knapp som introducerades förra året och nu även finns i Iphone 16 och 16 Plus. Den gör att du kan ha en genväg direkt till en funktion, som ficklampa, starta favoritappen eller direkt till en särskild funktion.

Vässad prestanda för AI

Prestandan i Iphone 16 Pro och Pro Max är så klart vässad och enligt Apple byggt från grunden för Apples AI-tjänster i form av Apple Intelligence. Förra året sa Apple att prestandan då var ämnad för avancerade konsolspel. Nu är det alltså AI fullt ut, även om dessa spel som släppts i år fortfarande ska locka kunder till hela Iphone 16-serien.

Även kameraknappen kan användas för AI i form av att du kan trycka för att till exempel identifiera rasen på en hund, rikta mot en affisch och lägga in festivalen i din kalender, eller ta en bild på en byggnad och få veta vad det är, kanske en restaurang för att få upp meny och öppettider. Ett viktigt faktum här är dock att Apple Intelligence inte ännu har något lanseringsdatum i Europa. Ingen av de här tjänsterna kommer vara tillgängliga i Sverige och det kan dröja ett år eller mer. I presentationen berättade Apple att Apples AI nu enbart finns på amerikansk engelska och att tex franska ska komma någongång under nästa år. Om det innebär att tjänsterna lanseras i Europa under nästa år kan vi ändå få vänta längre på att de ska komma på svenska.

Prestandainjektionen får Iphone 16 Pro och Pro Max av nya chippet A18 Pro som ska vara mellan 15 och 20 procent snabbare, beroende på tillämpning, än fjolårets A17 Pro som då satt i Iphone 15 Pro och 15 Pro Max.

Något förbättrad kamerauppsättning

Ser vi vidare på kamerorna är det mesta sig likt från tidigare. Iphone 16 Pro och Pro Max har båda en huvudlins på 48 megapixel och en telelins på 12 megapixel, vilket ger 5 gångers optisk zoom i båda telefonerna. Tidigare hade bara Pro Max så mycket optisk zoom.

Dessutom utrustas båda telefonerna med en ny 48 megapixels vidvinkel.

Denna kamerauppsättning ger dig möjlighet att ta makro-bilder, alltså extrema närbilder och nytt för dessa telefoner är möjligheten att filma i 4K med 120 bilder per sekund. Den här möjligheten finns både i standardläget och i slowmotionläge, vilket gör att du inte behöver besluta i filmögonblicket vad du vill använda utan kan välja uppspelningshastighet i efterhand.

Ljudmix i film och ljudinspelningar

Vi får även möjligheten att mixa ljud så att telefonen kan separera bakgrundsljud från tal från de i bild samt separera eventuellt tal från folk bakom kameran så att det inte stör tagningen.

Liknande teknik används i ljudinspelningsappen, så att du ska kunna sjunga över en befintligt låt och sedan få din röst isolerad i ett eget klipp. Lite som i en egen studio alltså om det fungerar som annonserat.

Iphone 16 Pro och Pro Max erbjuder även snabbare trådlös laddning än tidigare, från 0-80 procent med Apples nu snabbare Magsafe-laddare.

Båda telefonerna och resten av dagens lanserade produkter finns till försäljning från 20 september i butik. Förbokningen på Iphone 16 Pro och Pro Max öppnar på fredag den 13 september.

Iphone 16 Pro kostar från 14 495 kr med 128 GB lagring och Iphone 16 Pro Max kostar från 17 495 kr med 256 GB lagring.