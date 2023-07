Då kan Samsung börja betatesta nya Android publikt

Det enda som är sagt från officiellt håll är att Samsung kommer att börja lansera den skarpa versionen av Android 14-baserade One UI 6 före årsskiftet. Det har även dykt upp ett flertal inofficiella tecken på att betatestningen redan har pågått internt under flera veckor.

Nu har det kommit ny information via publikationen SamMobile att Samsung kan komma att lansera betaprogrammet för One UI 6.0 under den tredje veckan i juli, möjligen bara några dagar innan företaget presenterar Galaxy Z Fold 5, Z Flip 5, Galaxy Tab S9 och Galaxy Watch 6.

Om Samsung lyckas åstadkomma en lansering av nya One UI 6 i ungefär samma stil som man gjorde förra året med Android 13-baserade One UI 5, kan företagets tidiga arbete med den nya versionen innebära att de flesta av de senaste årens flaggskeppsmodeller samt ett flertal mellanklassmodeller kan komma att få den skarpa versionen av One UI 6 redan före årsskiftet.