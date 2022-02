Lanserade: 7 mobiler i TCL30-serien och alla kommer hit

Vi har tidigare skrivit om TCL och de gjorde sin entré på den svenska marknaden på allvar under förra året. TCL ligger även bakom varumärket Alcatel, men i början av 2021 presenterade man mobiler under det egna varumärket TCL och i juni 2021 började man sälja telefonen TCL 20 SE via återförsäljaren Power på den svenska marknaden. Sverigechefen för TCL berättar för Mobil att introduktionen varit framgångsrik, även med telefonen TCL 20L och med de båda surfplattorna TCL Tab Max och TCL 10S och nu utökar man alltså satsningen på både mobiler och surfplattor.

Redan under CES-mässan i Las Vegas tidigare i år introducerade man telefoner och då handlade det om två telefoner exklusiva för den amerikanska marknaden, en till exempel enbart hos operatören Verizon. Det är också förklaringen till att TCL planerar att lansera alla sian nu sju nya smartphones i TCL 30-serien i Norden, att några av dem kan komma att vara exklusiva till enbart en operatör eller återförsäljare.

50 megapixel, amoled-skärm och massivt batteri

Bland de sju nya mobilerna är det några som sticker ut. Gemensamt för de mest påkostade, och då hamnar de alla ändå under 3000 kronor, är att de har batteri på minst 5000 mAh, de är utrustade med Amoled-skärm och de har huvudkamera på 50 megapixel.

Alla sju telefoner TCL visar upp på MWC, från TCL 30 5G till vänster, till den billigaste TCL 305 längst till höger.

TCL 30 5G kostar 2700 eller 2900 kronor i rekommenderat pris beroende på konfigurering (64 eller 128 GB lagring) och har som namnet visar stöd för 5G. Tre kameror på baksidan gör att den förutom huvudkameran på 50 megapixel även har en makrolins och en djupsensor, men varken tele eller vidvinkel alltså. Skärmen är på 6,7 tum och telefonen som helhet 7,7 millimeter tunn.

TCL 30 Plus är lite billigare och saknar 5G, så den kostar 2200 kronor, men har även den Amoledskärm, denna gång på 6,7 tum, den har 50 megapixel huvudkamera samt makro- och djupsensor och den har batteri på 5000 mAh.

TCL 30 ska kosta 1990 kronor och även här hittar vi faktiskt 6,7 tums Amoledskärm, 50 megapixels huvudkamera med makro och djupsensor och 5000 mAh-batteri.

TCL 30 SE med sitt pris på 1690/1790 kr hamnar ett trappsteg ner funktionsmässigt och här får vi inte längre Amoled-skärm men skärmen som finns är på 6,52 tum, vi får kameror med 50 megapixels huvudsensor, makro och djupsensor. Även 5000 mAh-batteri.

TCL 30 E skalar bort en kamera på baksidan och får ett pris på 1600 kronor. Skärmen är på 6,52 tum, batteriet på 5000 mAh och kameran på baksidan med 50 megapixel får sällskap av enbart en djupsensor.

TCL 306 kapar priset ytterligare till 1400 kronor, men här får vi fortfarande 6,52 tums skärm, trippelkamera på baksidan med en huvudsensor på 13 megapixel, djupsensor och makrolins. Batteriet är på 5000 mAh.

TCL 305 är billigast och ska kosta 1300 kronor. För det får du 2GB arbetsminne, 32 GB lagring samt 6,52 tum stor skärm, trippelkamera på baksidan med 13 megapixels huvudkamera, djupsensor och makro. Batteriet är väven här på 5000 mAh och precis som i alla ovan så sitter selfiekameran i en droppformad sensorpanel i toppen av skärmen.

Alla telefonerna, med undantag bara för TCL 305 som kommer med Android 11, levereras med senaste Android 12.

Utöver dessa telefoner visar TCL på mässan även flera nya surfplattor som ska börja säljas inom kort samt tre olika koncept för framtidens vikbara mobiler. Det handlar om modeller som kan vikas både ihop och hela vägen runt i 360 grader, det handlar om en modell som kan både vikas och rullas och en tredje som viks till telefon, miniplatta och stor platta, allt i ett.