Nothing Ear och Ear A officiella: Nya förbättrade hörlurar

Nothing tar alltså bort siffrorna från namnen i sina nya par hörlurar och säger att det är för att istället fokusera på produkterna i sig och på användarupplevelsen.

Bildspel: Nothing Ear

Med Nothing Ear riktar sig företaget till de genuina ljudnördarna, säger de, och hörlurarna har förbättrats jämfört med föregångarna och det på flera sätt. Ear har ett elva millimeters högtalarelement samt ett nytt keramiskt membran, extra ventiler och generellt förbättrad design för bättre, mer fylligt ljud. De har stöd för högupplöst ljud med Ldac och Lhdc 5.0 samt möjlighet till anpassning via den equaliser vi känner igen sedan tidigare i den ackompanjerande appen Nothing X där du kan sköta alla inställningar.

Nothing Ear

Hörlurarna har även förbättrad aktiv brusreducering, upp till dubbelt så effektiv som föregångarna, säger Nothing själva. Designen av lurarna ska även ge plats för ett större batteri än tidigare och därmed 25 procent längre batteritid.

Du styr funktioner genom att nypa på hörlurarnas stam och för samtal ska ljudet vara förbättrat med hjälp av både ny design av mikrofonen och förändringar i designen så att vind ska ledas bort mer effektivt och därmed inte störa på samma sätt.

Nothing Ear släpps till förhandsbokning idag för 1890 kr.

Bildspel: Nothing Ear a

Nothing Ear a är ett lite billigare och mer färgglatt alternativ

Lite billigare än de förra lurarna är Nothing Ear a som kostar 1290 kronor. Även här får vi aktiv brusreducering, högupplöst ljud med Ldac och ett batteri på 500 mAh vilket ska ge 42,5 timmars batteritid med laddningen från etuiet.

Integrerar mot Chat GPT

Samtidigt som Nothing lanserar dessa headset introducerar de även en tätare integration mot Chat GPT. Med de nya hörlurarna och med senaste versionen av Nothing OS så kan användare prata direkt och få svar från Chat GPT i hörlurarna.